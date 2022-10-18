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Zeytinburnu'nda kuryenin motosikletini kullanan garson müşterilerin arasına daldı

Zeytinburnu'nda bir lokanta çalışanı, gezmek istediği kuryenin motosikleti ile kontrolü kaybetmesi üzerine müşteriler ve yayalara çarptı.

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 14:22
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Zeytinburnu'nda kuryenin motosikletini kullanan garson müşterilerin arasına daldı

Zeytinburnu'nda kuryenin motosikletini kullanan garson müşterilerin arasına daldı
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Zeytinburnu'nda bir lokanta çalışanı, gezmek istediği kuryenin motosikleti ile kontrolü kaybetmesi üzerine müşteriler ve yayalara çarptı.
Alınan bilgiye göre, 58. Bulvarı Caddesi'nde bir lokantada çalışan garson, kuryelerin kullandığı motosiklete binerek etrafı gezmek istedi.


Çalıştırdığı motosikleti sürmeye başlayan acemi sürücü, bir anda kontrolü kaybederek, önce kaldırıma daha sonra da yemek yiyen müşteriler ile yayalara çarptı.


Acemi sürücünün kaza anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Garsonun motosikletle hareket etmesi, kaldırıma vurması ve ardından yemek yiyen müşterilerin arasına dalması görüntülere yansıdı.

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