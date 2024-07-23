Zeytinburnu'nda sokak ortasında silahlı çatışma: 1 ölü 1 yaralı

Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi'nde sokak ortasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekip sevk edildi. Çatışma anları ise çevredekilerin cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olayın, saat 18.00 sıralarında Zeytinburnu Beştelsiz mahallesinde gerçekleştiği bildirildi.

Motosikletli olduğu öğrenilen iki saldırgan Yusuf Yaşar'ın sahibi olduğu giyim mağazasına silahlı saldırı düzenledi. Saldırının neden ve kimler tarafından gerçekleştirildiği bilinmezken kurşun yağdıran kasklı saldırganlar motosikletleriyle olay yerini terk etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

Saldırı sonrası dükkan sahibi Yusuf Yaşar ve yeğeni Nuri Yaşar yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hastane de yapılan tüm müdahalelere rağmen Nuri Yaşar'ın yaşamını yitirdiği Yusuf Yaşar'ın ise tedavisinin hastanede devam ettiği bildirildi. Saldırı anı aynı sokakta bulunan bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, motosikletli saldırganların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Saldırının gerçekleştiği mağazanın dükkan komşusu olan Ali Karayıldız, “Olayın iç yüzünü bilmiyorum. İki el silah sesi geldi. Ben kurusıkı sıktılar zannettim. Yusuf arkadaşımız kapıdaydı, ayakta. Döndü baktı, bende içeride oturuyordum. Vuranları görmedim tabi ki. Diğer arkadaş düştü. Peşinden 5-6 el daha silah sesi geldi. Diğer arkadaş düştü, Yusuf’un düştüğünü görmedim. Dışarı çıktığımızda motosiklet geçmişti, sokağın başındaydı. Ben motosikleti görmedim, iki kişilermiş. Olayı bilmiyorum yani geçmişleri var mı, yok mu bilmiyorum. Biri vefat etti.” ifadelerini kullandı.

Aynı sokakta dükkanı bulunan Siraç Şimşek ise, “Biz burada komşuyuz, esnafız. Burada oturuyorduk. Birden silah sesleri durduk, o şekilde gördük. Ondan sonra orada iki arkadaş yerde yatıyordu. İki kişi motorla geçiyorlardı. Silah seslerini duyduk, geldik. 2 kişi yerdeydi. Nedenini bilmiyoruz. Kendisi ‘Herhangi bir sorunumuz yok’ dediler. Saldırganlar kasklıydı, hiçbir yerleri görülmüyordu. Silah sıktıktan sonra zaten kendileri kaçtı.” dedi.