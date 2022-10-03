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Zeytinburnu’nda taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

Zeytinburnu’nda bir kadını taciz ettiği iddia edilen şahıs, kadının akrabaları ve mahalleli tarafından darp edildi. Dayaktan kaçmak için kahvehaneye giren taciz şüphelisi polis ekipleri tarafından ambulansa teslim edildi

Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 14:06
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Zeytinburnu’nda taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

Zeytinburnu’nda taciz iddiası mahalleyi karıştırdı
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İHA'nın haberine göre, olay, dün akşam saat 20.30 sıralarında Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre sokakta bir adamın tacizine uğrayan kadın durumu ailesine haber verdi. Kadının ailesi olay yerine gelerek taciz şüphelisi adamı darp etmeye başladı. Mahallelinin de olaya dahil olmasıyla taciz şüphelisi adam öldüresiye darp edildi.

Şüpheli şahıs sokakta bulunan kıraathaneye sığınarak kendini kurtarmaya çalıştı. Bu sırada kıraathanede ortalık savaş alanına döndü. Kıraathanede bulunan oyun takımları, masalar ve bardaklar kırıldı. Kıraathane sahibi Bahtiyar Karaaslan, “Merak ettim birini dövüyorlardı, gittim baktım. Dövülen kişi kaçtı benim mekanın içine girdi" dedi.

Karaaslan "O esnada çeride bulunan malzemeler, ecza dolabı kırıldı. Masalardan birinin bacağı kırıldı. Sağ kolumda şişlik var. Arbede arasında kolumda darbe aldı. Biz müdahale ettik ama durduramadım. Daha sonra polis ekipleri geldi. Burada olaya müdahale ettiler. Müdahale ettikten sonra arabaya alıp götürdüler. Bin lira zararım var” diye konuştu.

Bu sırada olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli şahsı kahvehanede muhafaza altına alarak sağlık ekiplerine teslim etti. Taciz şüphelisi şahsın hastanede tedavisi devam ederken, olay ilişkin başlatılan inceleme sürüyor.

Sokak üzerinde yaşanan taciz olayı sonrası taciz şüphelisinin darp edilmeden önce bir apartmanın önünden geçtiği ve darp edildiği o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde taciz şüphelisinin sokak üzerinde yürüdüğü esnada bir kadın ve bir erkeğinde arkasından koştuğu görülüyor.

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