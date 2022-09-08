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Uyuyan kediyi pitbull öldürdü 

İstanbul Zeytinburnu’nda ağızlık takılmadan gezdirilen pitbull cinsi köpek, ağaç dibinde uyuyan bir kediyi parçalayarak öldürdü. Yaşanan pitbull dehşeti bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe - 13:24
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Zeytinburnu'nda uyuyan kediyi pitbull öldürdü 

Uyuyan kediyi pitbull öldürdü 
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İHA'nın haberine göre, olay, geçtiğimiz Cumartesi günü Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi Semiha Şakir Caddesi’nde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre kaldırımda yürüyen iki kişi, pitbull cinsi bir köpeği ağızlık takmadan gezdiriyordu. Tasmaya takılı olan köpek, bir anda sahibinin elinden fırlayarak ağaç dibinde uyuyan kediyi ağzına alarak sallamaya başladı. 

Köpeğin sahipleri kediyi kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı. Yaklaşık 15 dakika boyunca köpeğin ağzında kalan kedi orada can verdi. Kedinin tüm bakımını üstlenen cadde esnafı Saliha Biber, kedinin ölümünden dolayı büyük bir üzüntü yaşadı. Köpeğe ağızlık takmadan gezdiren kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, iki kişi tarafından gezdirilen pitbull cinsi köpek, ağaç dibinde uyuyan kediye saldırıyor. Saldırgan köpek ağzına aldığı kediyi sallamaya başlarken sahipleri olaya müdahale etmeye çalışıyor.

Ölen kedinin sahibi Saliha Biber, “Cumartesi günü akşam ofisi kapatıyorum. 23.00 civarlarında bir beyefendi 1,5 metre uzunluğundaki tasması ile ağızlıksız gezdiriyor. Benim yıllarca baktığım sokak hayvanı kedimi öldürüyor. Orada yaşlı bir kadın olsa çocuk, olsa soruyorum onlara ne olacak? Ne yapmaya çalışıyorsunuz?" diyerek isyan etti. 

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