Zeytinburnu'ndaki tarihi Seyitnizam Çeşmesi taşınıyor

Zeytinburnu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Seyitnizam Çeşmesi yıllar içinde kentsel değişimler sonucu yolda kaldı. Tarihi yapının vakıf envanterinden düşmesi üzerine Zeytinburnu Belediyesi, çeşmeyi taşıma kararı aldı. Seyitnizam Çeşmesi'nin taşınması için Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'ndan onay da çıktı.

Yan parsele taşınıyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, tarihi Seyitnizam Çeşmesi'ni yan tarafında bulunan parsele uzmanlar eşliğinde taşımaya başladıklarını kaydetti.

Duvar çeşmesi olarak yapılan ancak zamanla duvar kalmadığı için dış etkenlere açık hale gelen yapıyı eski haline getirmeyi planladıklarını belirten Arısoy, "Eser, bir hazireyle yan yana geldiğinde daha tanımlı bir köşe haline gelecek." bilgisini verdi.

İşlemleri oldukça hassas bir şekilde yürüttüklerini belirten Arısoy, "Çalışmalarımız tamamlandığında bu değerli eser inşallah özgün haliyle Zeytinburnu 'nda yeniden hayat bulacak." değerlendirmesini yaptı.

"Ayrılık Çeşmesi" olarak da biliniyor

Tek yüzlü duvar çeşmesi olan Seyitnizam Çeşmesi, yuvarlak kemerli bir nişe sahip. Kemerin kilit taşında bir rozet, cephesinin üst kısmında saçak biçiminde silme yer alıyor. Arkasında tuğla örgülü dörtgen haznesi olan çeşmenin kitabesi bulunmuyor.

Seyitnizam Çeşmesi, Silivrikapı ve Mevlanakapı çıkışının Çırpıcı güzergahında, döneminde kavşak noktası olduğundan, halk arasında "Ayrılık Çeşmesi" olarak da adlandırılıyor.