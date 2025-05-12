Zeytinin Acısını Yok Eden İzmirli Şeflerin Sırrı Ortaya Çıktı! Uzun Süre Tazeliğini de Koruyor

İzmirli şeflerin nesilden nesile aktardığı bu doğal yöntem oldukça basit. Acılığından şikayetçi olduğunuz zeytinleri bir kaba alıp üzerini geçecek kadar ılık su ekleyin. Ardından zeytinlerin miktarına göre bir miktar tuz ilave edin. Bu karışımda birkaç gün bekleyen zeytinlerin acısı suya geçiyor. Suyu düzenli olarak değiştirerek acılık tamamen kaybolana kadar bu işleme devam edebilirsiniz.
Sadece Su Yöntemi de İşe Yarıyor
Tuz kullanmak istemeyenler için bir başka İzmir usulü de mevcut. Zeytinleri yine bir kaba alın ve üzerini geçecek kadar su ekleyin. Bu yöntemde de suyu düzenli olarak değiştirmeniz gerekiyor. Tuzlu suya göre biraz daha uzun sürse de bu yöntem de zeytinlerin acılığını gidermede oldukça etkili.
Uzun Süre Tazelik İçin İpuçları
İzmirli şefler sadece acılığı gidermekle kalmıyor, zeytinlerin uzun süre taze kalmasının da sırlarını paylaşıyor. İşte o ipuçları:
- Hava Geçirmeyen Kaplar: Zeytinleri saklarken mutlaka hava geçirmeyen cam kavanoz veya vakumlu kaplar tercih edin. Bu, zeytinlerin oksijenle temasını keserek tazeliklerini korur.
- Serin ve Karanlık Ortam: Zeytinleri serin ve güneş ışığı almayan bir yerde muhafaza edin. Yüksek sıcaklık ve ışık, zeytinlerin bozulmasına neden olabilir.
- Zeytinyağı ile Koruma: Zeytinlerin üzerini örtecek kadar kaliteli zeytinyağı eklemek de tazeliklerini uzun süre korumanın bir yoludur. Zeytinyağı, zeytinlerin hava ile temasını keser ve lezzetini artırır.
- Salamura Suyunda Saklama: Eğer zeytinleri salamura yöntemiyle hazırladıysanız, kendi salamura suyunda saklamaya devam edebilirsiniz.