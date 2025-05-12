Zeytinin Acısını Yok Eden İzmirli Şeflerin Sırrı Ortaya Çıktı! Uzun Süre Tazeliğini de Koruyor

İzmirli şeflerin nesilden nesile aktardığı bu doğal yöntem oldukça basit. Acılığından şikayetçi olduğunuz zeytinleri bir kaba alıp üzerini geçecek kadar ılık su ekleyin. Ardından zeytinlerin miktarına göre bir miktar tuz ilave edin. Bu karışımda birkaç gün bekleyen zeytinlerin acısı suya geçiyor. Suyu düzenli olarak değiştirerek acılık tamamen kaybolana kadar bu işleme devam edebilirsiniz.

Sadece Su Yöntemi de İşe Yarıyor

Tuz kullanmak istemeyenler için bir başka İzmir usulü de mevcut. Zeytinleri yine bir kaba alın ve üzerini geçecek kadar su ekleyin. Bu yöntemde de suyu düzenli olarak değiştirmeniz gerekiyor. Tuzlu suya göre biraz daha uzun sürse de bu yöntem de zeytinlerin acılığını gidermede oldukça etkili.

Uzun Süre Tazelik İçin İpuçları

İzmirli şefler sadece acılığı gidermekle kalmıyor, zeytinlerin uzun süre taze kalmasının da sırlarını paylaşıyor. İşte o ipuçları: