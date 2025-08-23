Zeytinin bereketi kamera ile buluşuyor

Zeytin, binlerce yıldır Akdeniz kültürünün simgesi olmanın ötesinde, sağlıklı yaşamın ve doğal mirasın temsilcisi olarak öne çıktı.

Son yıllarda zeytin ve zeytinyağının eşsiz değerini görsel sanatlarla buluşturan fotoğraf yarışmaları, bu kadim meyvenin hikayesini dünya çapında anlatıyor.

Türkiye’den İtalya’ya, Yunanistan’dan İspanya’ya uzanan bu yarışmalar, zeytinin bereketini, doğayla insan arasındaki bağı ve estetik güzelliğini çarpıcı karelerle gözler önüne serdi.

Uzmanlar, bu etkinliklerin hem kültürel hem de bilimsel farkındalığı artırdığını belirtti.

ZEYTİNİN GÖRSEL HİKAYESİ: FOTOĞRAF YARIŞMALARIYLA KÜLTÜREL MİRAS ÖNE ÇIKIYOR

Türkiye’de zeytin temalı fotoğraf yarışmaları, son yıllarda büyük ilgi gördü. Zeytinburnu Belediyesi’nin düzenlediği “15. Ulusal Fotoğraf Yarışması” ve “OLIVEtoLIVE: Zeytinin Bereketinden Hayata” gibi etkinlikler, zeytinin sadece bir gıda değil, aynı zamanda barış, sağlık ve kültürel bir değer olduğunu vurguladı. Bu yarışmalar, katılımcılardan zeytin ağaçlarının huzur veren manzaralarını, hasat coşkusunu ve zeytinyağının sofralara uzanan yolculuğunu oluşturucu karelerle yakalamalarını bekledi.

Uzmanlar, bu tür yarışmaların zeytinin tarihsel ve kültürel önemini genç nesillere aktardığını ifade etti:

“Zeytin, Anadolu’nun anavatanı olduğu bir meyve. Fotoğraf yarışmaları, bu mirası görsel bir anlatımla dünya sahnesine taşıyor. Aynı zamanda, katılımcıların doğayla bağ kurmasını sağlayarak sürdürülebilirlik bilincini güçlendiriyor.”

Uluslararası alanda ise, “TerraOliva” ve “IOC Mario Solinas” gibi prestijli yarışmalar, zeytinyağının kalitesini ve zeytinin estetik değerini öne çıkardı.

İtalya’da düzenlenen IOC Mario Solinas Yarışması, zeytinyağının duyusal özelliklerini değerlendirirken, fotoğraf kategorilerinde de zeytin bahçelerinin eşsiz güzelliklerini ödüllendirdi.

İspanyol fotoğraf sanatçısı ve jüri üyesi Dr. Maria Alvarez, “Zeytin ağaçlarının gölgesinde çekilen bir fotoğraf, sadece bir manzara değil, binlerce yıllık bir hikayeyi anlatır. Bu yarışmalar, zeytinin evrensel değerini görselleştiriyor” dedi.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR ZEYTİNİN DEĞERİNİ DESTEKLİYOR

Zeytinin görsel estetiğinin yanı sıra, bilimsel araştırmalar da bu meyvenin sağlık üzerindeki etkilerini doğruladı.

Yürütülen bir çalışma, zeytin çekirdeğinde bulunan “nervonik asit” maddesinin nörolojik hastalıkların tedavisinde umut vaat ettiğini ortaya koydu.

Japonya’daki Kumamoto Üniversitesi ile iş birliği yapan ekip, zeytin çekirdeğinin kanserli hücrelerin çoğalmasını engellediğini ve metastazı yavaşlattığını tespit etti

Uzmanlar, “Zeytin, sadece sofralarımızın değil, tıbbın da geleceği olabilir. Çekirdeği bile kanser ve nörolojik hastalıklarla mücadelede devrim oluşturabilir” dedi.

Harvard Üniversitesi’nden beslenme uzmanı Dr. Walter Willett ise zeytinin Akdeniz diyetinin temel taşlarından biri olduğunu vurguladı:

“Zeytin ve zeytinyağı, antioksidanlar ve sağlıklı yağlar açısından eşsiz. Kolon, meme ve prostat kanseri riskini azaltmada etkili olduğunu gösteren güçlü veriler var.”

Yeşil zeytinlerin polifenol içeriğiyle, siyah zeytinlerin ise lif ve E vitaminiyle kanserle mücadelede öne çıktığını belirten Willett, her iki türün de düzenli tüketiminin sağlık üzerinde olumlu etkiler oluşturduğunu ekledi.

ZEYTİN FOTOĞRAFLARI: SANAT VE BİLİM BULUŞUYOR

Fotoğraf yarışmaları, zeytinin sadece sağlık değil, aynı zamanda estetik ve kültürel bir değer olduğunu da kanıtladı.

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Başkanı Sami Türkay, bu yarışmaların zeytin üretiminin sürdürülebilirliğini teşvik ettiğini belirtiyor:

“Zeytin ağaçlarının korunması, sadece tarım için değil, kültürel mirasımız için de kritik. Fotoğraf sanatı, bu bilinci yaygınlaştırmada güçlü bir araç.”

Zeytinburnu’nda düzenlenen “Skyroad ile Keşfet Fotoğraf Yarışması” gibi etkinlikler, zeytin bahçelerinin doğal güzelliklerini ve kültürel değerlerini geniş kitlelere ulaştırdı.

Yarışmaya katılan fotoğraflar, Skyroad Dergisi’nin sosyal medya hesaplarında ve sergilerde yer alarak Türkiye’nin zeytin mirasını dünyaya tanıttı.

ZEYTİN VE FOTOĞRAF: GELECEĞE MİRAS

Zeytin temalı fotoğraf yarışmaları, sadece sanatsal bir etkinlik olmanın ötesine geçiyor; zeytinin tarihini, bereketini ve sağlık faydalarını küresel ölçekte tanıttı.

Uzmanlar, zeytin temalı yarışmaların hem yerel üreticileri teşvik ettiğini hem de küresel farkındalığı artırdığını vurguladı.

Zeytin ağaçlarının gölgesinde çekilen her kare, insanlık tarihinin en kadim meyvelerinden birinin hikayesini anlatmaya devam ediyor.