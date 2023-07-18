Zeytinin organik olduğunu nasıl anlarız

Kahvaltıların vazgeçilmezi zeytin ile ilgili pek bilinmeyen bir gerçek daha su yüzüne çıktı. Zeytin içerdiği “Oleuropein” maddesi ile uzun ve sağlıklı yaşamanın sırrını bünyesinde barındırıyor. Sağlıklı ve uzun yaşamın destekçisi olan oleuropein maddesi aynı zamanda kanserin de baş düşmanı.

ZEYTİN MUCİZESİ: OLEUROPEİN

İçerisinde A, D, E, K vitaminleri bulunan, pek çok rahatsızlığa şifa olan zeytinin bünyesindeki “oleuropein” maddesinin kansere karşı koruyucu özelliği bulunuyor. Oleuropeinin hücre yenileme, beyin ve kemik gelişimini destekleme özelliklerinin yanı sıra kanser ilacı yapımında da kullanıldığını belirten uzmanlar, gelişmiş ülkelerin bu özel maddeden kanseri önleyici ilaç ürettiğini ifade ediyorlar.

ORGANİK ZEYTİN NASIL ANLAŞILABİLİR

Zeytinin sağlık sırrının acımtrak tadında olduğunu belirten uzmanlar, doğal zeytinin suya atıldığında renginin açılmaması, suyun saydamlığını bozmaması, zamanında hasad edildiğinin göstergesi olarak çekirdeğinden kolay ayrılması ve sadece kendi özyağı ile korunması gerektiğini dile getiriyorlar. Uzmanlar, çağdaş üretim teknolojileri kullanılırken zeytine acımtırak tadını veren oleuropein maddesinin örselendiğini ve içerisindeki vitaminlerin zedelendiğini belirtiyor.