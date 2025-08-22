Zeytinli Rock Festivali yine yasaklandı

Balıkesir’in Zeytinli beldesinde düzenlenen Zeytinli Rock Festivali, bu yıl da yasaklandı.

Sarıyer Kaymakamlığı’nın festival için aldığı yasak kararına karşı verilen yürütmeyi durdurma kararı, mahkeme tarafından iptal edildi.

Sarıyer Kaymakamlığı’nın Zeytinli Rock Festivali’ni ‘orman yangınları genelgesi’ni ileri sürerek iptal etme kararı, Bölge İdare Mahkemesi tarafından durdurulmuştu.

YÜRÜTME DURDURULDU

Kaymakamlık yürütmeyi durdurma kararını bir üst mahkemeye taşıdı. Bunun sonucunda yürütmeyi durdurmanın iptali yönünde karar verildi.

Festival komitesinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sarıyer Kaymakamlığı, 21.08.2025 tarihinde Bölge İdare Mahkeme’sinden aldığımız yürütmeyi durduma kararını, 22.08.2025 tarihinde bir üst mahkemeye taşımış, saat 15.00’te yürütmeyi durdurmanın iptali kararı verilmiştir."

