Zeytinlik maddesi kabul edildi!

AKP milletvekilleri tarafından Meclis’e sunulan yasa tasarısı kabul edildi. Zeytinlikleri madencilik faaliyetlerine açılmasına olanak sağlayacak.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’na gelen torba yasa teklifi resmen kabul edildi. Bu tasarı ile beraber ruhsat sahibi şirketlerin, başta Muğla olmak üzere bazı alanlardaki zeytinliklerde madencilik yapabilmesinin önünü açacak.

Yasa teklifi zeytinlik alanları dışında; özel çevre koruma bölgeleri, Milli Parklar Yasası’na göre korunan alanlar, sulak alanlar, yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları ile kültür ve SİT alanları gibi bölgeleri kapsıyor.

Bu alanlarda yürütülecek madencilik faaliyetlerine ruhsat verilmesi için MAPEG ilgili kurumlardan görüş talep edilecek. 4 ay içinde yanıt alınamazsa, ruhsat izni verilmiş olacak. Stratejik ve kritik madenlerde acele kamulaştırma yapılabilecek ve kamulaştırma kararları ‘tapu’ olarak kayıtlara geçecek.

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