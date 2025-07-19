Zeytinlik yasa teklifi hakkında flaş karar!

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Zeytinlik yasa teklifi hakkında flaş karar!

Zeytinlikleri madenlere açan yasa teklifi TBMM'de kabul edildi.

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