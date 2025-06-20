Zeytinliklere kıymayın efendiler! Yılmaz Özdil çıkan yasayı idam fermanına benzetti

Özdil’in zeytinliklerin kesilmesi içim 11’inci defa yasa çıkarılmaya çalışılmasını şöyle anlattı:

-CHP'nin başına gelenler ve İsrail-İran füze savaşı nedeniyle Türkiye'nin asıl gündemini konuşamıyoruz.

-Herkes İsrail İran füzelerine bakarken zeytinliklerin katliamına yol açacak olan yasal düzenlemeyi 11’ini defa 11’inci defa Meclis’e getirdiler, evet AKP iktidara geldiğinden beri son 22 yılda 10 defa püskürtüldü bu düzenleme... Şimdi 11’inci defa getirdiler, zeytinlikleri illa madenciliğe açmak istiyorlar ya, zeytinlikleri kanun zoruyla zeytinlik olmaktan çıkarıp maden patronlarına, yandaş patronlara peşkeş çekmek istiyorlar.

-Zeytin yasası… 1939 yılında çıkarıldı. Adı üstünde zeytin kanunu... Zeytinlikleri korumak için çıkarılmış bir yasa... Bu yasaya göre zeytinliklerde inşaat yapamazsın, kimyasal atık çıkaracak, toz duman çıkaracak tesismiş, fabrikaymış falan kuramazsın. Bakın bu yasaya göre zeytinliklere ahır bile kuramazsın, ağıl bile kuramazsın, koyun keçi bile sokamazsın zeytinliklere... Yasa böyle diyor ya Atatürk'ün talimatıyla hazırlandı, 1939'dan beri yürürlükte... “Zeytin hepsinden önemli” diyor

-AKP iktidara geldi, şak 2003 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirdiler, bu yasayı delmek, bu yasayı değiştirmek istediler, geri püskürtüldüler. Vazgeçtiler artık zannedilirken 2006 yılında tekrar getirdiler gene geri püskürtüldüler. 2008 yılında tekrar getirdiler, 2009 yılında tekrar getirdiler, 2010 yılında tekrar getirdiler... İnanılmaz bir şey hep geri püskürtüldü toplumsal baskıyla... 2013 yılında tekrar getirdiler, 2014 yılında tekrar getirdiler her defasında geri püskürtüldü. Unutuldu artık vazgeçtiler diye düşündük 2017 yılında tekrar getirdiler. 2022 yılında iki defa getirdiler ya gene başaramadılar.

Zeytinlik maddesi kabul edildi!

DAHA ÖNCE 10 DEFA DENEDİLER…

-Zeytinin idam fermanını AKP iktidara geldiğinden beri 10 defa denediler ya 10 defasında da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni veya yasaları geçemediler. 1939'dan beri yürürlükte olan zeytin yasasını ısrarla değiştirmeye delmeye çalıştılar başaramadılar

-Sonra sayın ahalimizin oylarıyla saray rejimine geçtik, tek adam rejimine... Egemenliği saraya verdik, meclisi kısmen işlevsiz hale getirdik... Bütün dünya pür dikkat Rusya-Ukrayna savaşını takip ederken o toz duman arasında sessiz sedasız şekilde maden yönetmeliğini değiştirdiler, resmi gazetede de yayınladılar. Ne anlama geliyordu o değişiklik? Türkiye'de toplam 190 milyon zeytin ağacı var maden şirketleri bunların 130 milyonunu kesebilecek anlamına geliyordu evet böyle yönetmelik çıkarılır mı ya? Çıkarılır elbette... Cart diye hepsini kesmeyeceklerdi ama 130 milyon zeytin ağacının maden sahasında olduğu biliniyor. Bu yönetmelikle maden şirketlerine dediler ki eğer isterseniz istediğiniz kadar zeytin ağacı kesebilirsiniz... Bu yetkiyi verdiler sonra gene başaramadılar abi, anayasaya aykırı çünkü ya anayasaya aykırı olduğu için 11. defa meclise getirdiler… Yargıdan döndü, Danıştay tarafından iptal edildi. Şimdi işte 11’inci defa yine meclise getirdiler... Ya akıl almaz bir şey; torba yasanın içine koydular... Herkes CHP soruşturmalarına bakarken herkes İsrail İran füzelerine bakarken o toz duman arasında geçirmeye çalışıyorlar.

Yeniçağ Gazetesi: Meclis Komisyonu’nda yumruklu zeytin savaşı

3000 YAŞINDA ZEYTİN AĞAÇLARI VAR

-Zeytin hepimiz biliyoruz ya; inanılmaz bir ağaçtır. Mesela ben bir Ege çocuğuyum. 200 yıllık, 300 yıllık zeytin ağaçlarımız var doğada kendi kendine yaşamını sürdüren 900 yaşında olan zeytin ağaçlarımız var. Ayvalık'ta 1100 yaşında olan var ya Manisa Kırkağaç’ta 1660 yıllık zeytin ağacı var. Hala yılda 250 kilogram zeytin veriyor. Gövdesinin çapı böyle 13 metre. Biz Türkler daha Anadolu'ya bile gelmemiştik o ağaç oradaydı... İzmir'de yine Seferihisar'da, 1800 yıllık zeytin ağacımız var. Manisa'da, Saruhanlı'da 2000 yıllık zeytin ağacı var. Soma'da 2000 yıllık zeytin ağacı var. Soma'ya herkes kömür diyor 2000 yıllık zeytin ağacı var... Milas'ta 3200 yıllık zeytin ağacı var ya...

-Mitolojiden beri bakın evrensel kültürün barış simgesidir zeytin dalı... Zeytin demek barış demek ama bakıyoruz barışta kesmeyi beceremediler, savaş sayesinde kesmeye çalışıyorlar...

-İsrail-İran savaşının gölgesinde savaş fırsatçılığıyla, kanun yaparak zeytinleri kesmeye çalışıyor.

-Yani tarımsal üretime bu kafayla bakarsan e tabii kirazın tanesini 10 liraya yiyeceksin tabii...

-Bakın görün bu kafa böyle devam ederse kirazın tanesini 100 liraya bile yiyeceğimiz günleri görürüz... 100 lira olur bu tanesi...