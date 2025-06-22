Zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasını öngören teklifin TBMM'de görüşülmesi bekleniyor

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda, tartışmalar ve gerginliklerle yaklaşık 26 saat süren görüşmelerin ardından kabul edilen, zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasını öngören Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin bu hafta TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesi bekleniyor. Genel Kurul'da görüşülmeyi bekleyen iki kanun teklifinin önüne alınması beklenen zeytinliklerle ilgili kanun teklifiyle beş termik santralin bulunduğu havzadaki zeytinliklerin taşınması öngörülüyor. AK Parti tarafından, yarın, yenidoğan çetesi haberleriyle gündeme gelen sağlık sistemindeki sorunların giderilmesine yönelik yeni bir kanun teklifi sunulacak.

TBMM’nin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün anılmasının ardından 16 veya 17 Temmuz’da tatile girmesi öngörülüyor. Bu süre içinde ise Genel Kurul’da yasalaşması planlanan, İklim Kanunu Teklifi ile trafik cezalarının artırılmasını öngören tekliflerin de olduğu 5 kanun teklifinin görüşülmesi planlanıyor.

Sanayi Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda geçen hafta, zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasına karşı çıkan köylülerin de tepkileri arasında kabul edilen kanun teklifinin ele alınması bekleniyor.

Zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasını öngören Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne göre, madencilik faaliyetlerinde verilecek izinlerle ilgili düzenleme yapılıyor.

Buna göre, “özel çevre koruma bölgeleri, Milli Parklar Kanunu'na göre korunan alanlar, sulak alanlar, yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları, ormanlar, Turizmi Teşvik Kanunu'na göre ilan edilen kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri, turizm merkezleri, Kıyı Kanunu'na göre korunması gerekli alanlar, 1'inci derece askeri yasak bölgeler, 1/5000 ölçekli imar planı onaylanmış alanlar, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında kalan sit alanları ile madencilik amacı dışında tahsis edilen ve Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından uygun görüş verilen elektrik santralleri, organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri, petrol, doğal gaz ve jeotermal boru hatları gibi yatırım alanlarına ait koordinatlar”ilgili kurumlar tarafından Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne bildirilecek.

Elektrik üretimi amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından yürütülen madencilik çalışmaları zeytinlik alanları da kapsayacak. Bu çerçevede, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, ruhsat sahibi veya rödovansçı olan gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılan madencilik faaliyetlerinin tapuda zeytinlik olarak kayıtlı veya üzerinde zeytin ağaçları olan alanlara denk gelmesi halinde, madencilik faaliyeti yürütülecek kısımdaki zeytin ağaçlarının maden sahalarının bulunduğu ilçe ve il sınırlarına öncelik vermek suretiyle taşınmasına, sahada madencilik faaliyetleri yürütülmesine ve bu faaliyetlere ilişkin geçici tesisler inşa edilmesine kamu yararı dikkate alınarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca izin verilebilecek.

Zeytin ağaçlarının taşınmasından kaynaklanan tüm masraf ve taleplerden madencilik faaliyeti yürütmesi yönünde lehine karar verilen kişi sorumlu olacak.

Zeytin ağaçlarının taşınmasının mümkün olmadığı durumlarda ise ilgili sahada madencilik faaliyetleri yürütülmesine ve bu faaliyetlere ilişkin geçici tesisler inşa edilmesine kamu yararı dikkate alınarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca izin verilebilmesi için iznin öncesinde aralarında biyolog ve ziraat mühendisinin de bulunduğu uzman kişilerden alınan görüşler doğrultusunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca belirlenecek alanda dikim normlarına uygun, faaliyet yürütülecek alan ile eşdeğer büyüklükte izin verilecek.

Maden sahalarının bulunduğu ilçe ve il sınırlarına öncelik verilmek suretiyle zeytin sahası tesis edilmesi zorunlu olacak. Zeytin ağaçlarının taşınması ile zeytin sahası tesis edilmesine ilişkin usul ve esaslar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca belirlenecek. Yeni tesis edilecek zeytin bahçeleri ile taşınacak zeytin ağaçları için Hazine taşınmazlarına ihtiyaç duyulması halinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca uygun görülenler, zeytinliği kamulaştırılan taşınmaz maliklerinden talep edenlere rayiç bedel üzerinden 10 yıl süreyle doğrudan kiraya verilebilecek.

KOMİSYONLAR

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 25 Haziran Çarşama günü Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nda alt komisyonlar oluşturulacak.

Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu’nda, İklim Değişikliği Başkanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü ile Boğaziçi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Levent Kurnaz ile Prof. Dr. Murat Türkeş sunum yapacak.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu’nda Salı günü Türkiye Petrolleri A.O. (TPAO) ve BOTAŞ, Çarşamba günü Çay İşletmeleri ve Şeker Fabrikaları genel müdürlüklerinin kesin hesapları görüşülecek.

Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını inceleme Komisyonu’ndan oluşan Karma Komisyon’da Perşembe günü Kamu Denetçiliği Kurumu 2024 Yıllık Raporu ile alt komisyon raporu ele alınacak.

TBMM’de Salı ve Çarşamba günleri partilerin grup toplantıları yapılacak.

YENİDOĞAN ÜNİTELERİ İLE İLGİLİ YENİ KANUN TEKLİFİ SUNULACAK

Öte yandan, “yenidoğan çetesi” haberlerinin ardından gündeme gelen sağlık sistemindeki sorunların giderilmesine yönelik, AK Parti tarafından yarın yeni bir kanun teklifi sunulması bekleniyor.

Teklifle, yenidoğan ünitelerinde denetim mekanizmasının artırılması, çağrı merkezlerinden hastanelere yapılan yönlendirmeler, yenidoğan ünitelerinde çalışan sağlık görevlilerinin nitelikleriyle ilgili düzenlemeler yapılacak. Ayrıca takviye gıdaların üretim ve tüketiminin kontrol altına alınmasına yönelik yeni düzenlemelere gidilecek.