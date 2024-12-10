Zeytinyağı alım fiyatının açıklanacağı tarih belli oldu! Üreticilerin ve ihracatçıların gözü Tariş'te…

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında belirlenen Tariş zeytinyağı fiyatı, 295 lira olarak açıklanmıştı. Bu yıl ise Kasım ayını geçmemize rağmen bir fiyat belirlenmemişti. İhracatçı ve üreticinin merakla beklediği yeni fiyat ise ne zaman belirleneceğine dair yeni gelişmeler yaşanıyor. Ekonomim yazarı Ali Ekber Yıldırım, yetkililerden aldığı bilgiye göre; Tariş, zeytinyağı alım fiyatının muhtemelen Ocak ayında açıklayacağını söyledi.

YASAKLAR İŞE YARAMADI, ESNETİLDİ

Son üç yılda zeytinyağına dört kez getirilen ihracat kısıtlamaları ile iç piyasada fiyatların düşmesi hedeflendi, ancak fiyatlarda beklenen düşüş yaşanmadı. Ticaret Bakanlığı, 5 Haziran 2024’te zeytinyağı sektöründen gelen yoğun talepler üzerine yasağı esnetme kararı almıştı. Türk zeytinyağı ihracatçılarına 1 Kasım 2024 tarihine kadar 50 bin ton kota ile dökme ve varilli zeytinyağı ihracatına izin verdi.

EN SON KASIM AYINDA BELİRLENMİŞTİ

2023-2024 sezonu için TARİŞ Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Hilmi Sürek alım fiyatını 2023 yılı Kasım ayında kilogram başına 295 lira olarak belirlemişti. Son olarak Tariş alım fiyatlarının ne olacağı ise merak ediliyor. Kısıtlamalardan dolayı belirlenemeyen fiyata ilişkin yeni gelişmeler yaşanıyor. Ekonomim yazarı Ali Ekber Yıldırım, ‘Tariş, zeytinyağı alım fiyatını ne zaman açıklayacak?’ başlıklı köşe yazısında yetkililerden aldığı bilgileri aktardı.

TARİHE İLİŞKİN İLK BİLGİ GELDİ

Yıldırım, fiyatın neden açıklanamadığına dair soruya ‘bu yılki genel duruma bakmakta yarar var.’ cevabı aldığını söyledi. Yıldırım, “Tariş yönetimi ve ihracatçılar, Ocak ayında piyasaların oturacağını ve gelecek yıla ilişkin tahminlerin netleşeceğini ve buna uygun olarak bir fiyat politikasının oluşacağını bekliyor. Tariş, bu nedenle zeytinyağı alım fiyatını muhtemelen Ocak ayında açıklayacak.” dedi.

BİR YILDA YÜZDE 59 FİYATI ARTMIŞTI

Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz nedeniyle pek çok kalem 2024 yılında artış yaşanmıştı. Zeytinyağı fiyatları da bu zamdan darbeyi yemişti. Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin (TZOB) ekim ayı verilerine göre, zeytinyağı fiyatlarına son bir yılda yüzde 59 oranında zam yapıldığını açıklamıştı.

İşte güncel zeytinyağı fiyatları…

Komili Naturel Sızma Zeytinyağı Meyvemsi Lezzet 2 L794,95 TL

Komili Riviera Zeytinyağı 2 L 649,95 TL

Tariş Rıvıera Zeytinyağı 2L 639,95 TL

İlhan Sarı Organik Sızma Zeytinyağı Erken Hasat 500 Ml382,90 TL

Asiltane Erken Hasat Soğuk Sıkım Zeytinyağı 500 Ml 349,95 TL

Komili Doğu Bahçeleri Naturel Sızma Zeytinyağı 1 L 381,90 TL

Tariş Naturel Sızma Zeytinyağı 2L 799,95 TL

İlhan Sarı Organik Sızma Zeytinyağı Olgun Hasat 500 Ml322,90 TL

Tariş Rıvıera Zeytinyağı 1L 336,90 TL

Orkide Naturel Sızma Zeytinyağı 10x10Ml 54 TL