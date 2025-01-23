Zeytinyağı diye bize neler yedirmişler neler. Vay sahtekarlar vay

Bakanlık, 2024 yılı Ekim ayından itibaren yayımladığı taklit ve tağşiş yapan firmalar listesine, zeytinyağı sektöründe yaptığı tespitlerle dikkat çekti. Yayımlanan son raporda, Akdeniz Zeytinyağı firmasında tohum yağı karıştırıldığı ve daha düşük kaliteli zeytinyağı kullanıldığı belirlendi.

Ayrıca, bu firma farklı markalar adı altında piyasaya sürdüğü ürünlerle de ifşa oldu. "Yeni Körfez", "Yeni Zeybek Tarım", "Edremit Gömeç", "Tad Ayvalık", "Ege Sızma", "Gemlik" ve "Akdeniz Zeytinyağları" gibi markalar, taklit ve tağşiş yapılan ürünler arasında yer aldı.

Buna ek olarak, Hafızbaba Bitkisel ve Kozmetik Ürünleri, Abbas Baba Zeytincilik ve SSC Grup Tarım Gıda Zeytinyağı firmalarının ürünlerinde de tohum yağı tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, bu firmaların ürünlerini tüketicilerden geri alarak, sektördeki sahtekarlıklara karşı sıkı bir denetim süreci başlattı.

Bakanlık yetkilileri, taklit ve tağşiş yapan firmaların kamuoyuna açıklanmasının, güvenli ve kaliteli gıda ürünlerinin tüketimini teşvik edeceğini belirtti.