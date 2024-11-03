Zeytinyağı fiyatlarına yüzde 59 zam. Hem üreticiye hem tüketiciye kötü haber

Zeytin üretimi arttığı halde üreticiler düşük fiyatlarla mağdur ediliyor. Diğer yandan vatandaşlar da sürekli zam gören zeytinyağı fiyatları karşısında ne yapacağını bilemiyor.

10haber yazarlarından Gazi Kutlu zeytinyağı piyasasını mercek altına aldığı bir yazı kaleme aldı. Gazi Kutlu vatandaşa satılan zeytinyağın Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin (TZOB) ekim ayı verilerine göre bir yılda yüzde 59 zam gördüğünü söyledi.

ZEYTİNDE REKOR REKOLTE BEKLENİYOR AMA FİYATLAR DURMUYOR

Zeytincilikte Anadolu’nun dört bir yanına yayılmış, 41 ilde faaliyet gösteren 500 bin üreticiyi barındıran Türkiye, 2024 yılı için Cumhuriyet döneminin rekor vadeden bir zeytin rekoltesine hazırlanıyor.

Ülkemizde 2002 yılında 102 milyon olan zeytin ağacı sayısı, 2023 yılında 202 milyona ulaşarak dikkat çekici bir artış gösterdi. Bu artış Türkiye’nin sofralık zeytin ve zeytinyağı ihracatına da yansıdı. 2023 yılında 192 milyon dolar olan sofralık zeytin ihracatı, 2024’ün ilk sekiz ayında 135 milyon dolara kadar çıktı.

REKOLTE YÜKSEK İSE PROBLEM NEREDE?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun son tahminlerine göre zeytin üretiminin 3,6 milyon tona ulaşması beklendiğini, bu bu üretimin yüzde 32’si sofralık, yüzde 68’i yağlık zeytin olarak gerçekleşmesi ve 450-500 bin ton arasında zeytinyağı üretilmesi öngörüldüğünü hatırlatan Kutlu, açıklanan verilere göre zeytin ve zeytinyağı üretiminde problem olmadığını vurgulayarak "O zaman problem nerede?" diye sordu.

Kutlu yazısında Marmarabirlik’in üreticiden alım fiyatlarına göz atıldığında 180 tanelik zeytin fiyatı 2023’te 125 lirayken 2024’te de aynı seviyede kaldığını, yine yağlık ve sofralık zeytinde de benzer bir durum söz konusu olduğunu ve zeytin alım fiyatlarında geçen yıla göre 1 kuruşluk artış olmadığının altını çizdi.

ZEYTİNYAĞA SON BİR YILDA YÜZDE 59 ZAM GELDİ

Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin (TZOB) ekim ayında açıkladığı verilere göre zeytinyağı fiyatı son bir yılda yüzde 59 artığına dikkat çeken Kutlu üreticinin sattığı zeytin fiyatlarında bir kuruşluk bir artış olmadığına göre zeytinyağı fiyatlarında da olmaması gerektiğini söyledi.

İhracatın bir yerde durması gerektiğini belirten Kutu, "Ayçiçeği ithalatına milyonlarca dolar para ödeyeceğimize soframıza zeytinyağını koyalım. Biz vatandaşların kendi ülkemizde üretilen nimetten faydalanmaya hakkı yok mu?" diye sordu.