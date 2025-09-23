Zeytinyağı mı, hindistancevizi yağı mı? Hangisi mutfağımızda yer almalı?

Hande Karacan
Mutfağımızın vazgeçilmez lezzetlerinden olan bitkisel yağlar, sofralarımızın baş tacı. Son yıllarda hindistancevizi yağının mı yoksa zeytinyağının mı sağlıklı olduğu tartışılıyor. Bu iki popüler yağdan hangisi sağlığımız için daha faydalı? İşte haberin tüm detayları…

Uzmanlar Akdeniz diyetiyle özdeşleşen zeytinyağının, kalp sağlığını korumada önemli bir rol oynadığı belirtiyor. Beslenme bilimci Dr. Eleanor Vance, zeytinyağının ana bileşeni olan oleik asit, kandaki kötü kolesterol (LDL) seviyelerini düşürmeye yardımcı olduğunu, iyi kolesterolü (HDL) koruyarak kalp-damar hastalıkları riskini azalttığını söylüyor.

4.webp

Yapılan birçok çalışma, düzenli zeytinyağı tüketiminin, kronik hastalıkların önlenmesinde ve genel yaşam süresinin uzamasında etkili olabileceğini gösteriyor. Zeytinyağının içerdiği E vitamini ve diğer antioksidanlar, hücre hasarını önlemeye yardımcı oluyor.

Hindistancevizi yağına gelince, bazı araştırmalar metabolizma üzerinde kısa vadeli olumlu etkileri olabileceğini öne sürse de, genel sağlık üzerindeki uzun vadeli etkileri konusunda daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor.

hindistan-cevizi-yagi-faydalari-510382-1.jpg

HANGİSİ MUTFAKLARIMIZDA YER ALMALI?

Zeytinyağı, özellikle kalp sağlığı ve uzun vadeli faydalar açısından daha üstün bir seçenek. Hindistancevizi yağı ise bazı durumlarda faydalı olsa da yüksek doymuş yağ içeriği nedeniyle dikkatli tüketilmeli.

Zeytinyağı ve diğer bitkisel yağlar daha yüksek sıcaklıklarda pişirme için de önerilmekte. Sağlıklı bir beslenme için zeytinyağının başrolde olması, bilimsel verilerle de destekleniyor.

