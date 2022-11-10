Zeytinyağı nedir, nasıl elde edilir?

Zeytinyağı başta kalp ve damar rahatsızlıkları olmak üzere birçok hastalığı iyi gelmekle beraber günlük olarak düzenli ve dengeli kullanılmalıdır. Doğal zeytinyağı zeytin ağacının meyvesinin toplandıktan sonra sıkılarak hiçbir kimyasal işlem görmeden katkı maddesi içermeden doğal haliyle elde edilen yeşil sarı arası bir renkte sıvı bir yağ türüdür.

Meyveler yoğrulma esnasında makinenin dışında sıcak su dolaştırılarak zeytin ısıtılır ve ortalama 27 dereceye kadar ısıtılırsa soğuk sıkım zeytinyağı adını alır. 27 derecenin üstünde bir sıcaklığa ulaşırsa sıcak sıkım yapılmış olur. Sıcak sıkım da zeytin 35 ile 60 derece arasında bir sıcaklığa kadar ısıtılıyor santrifüj makinesinin hızlı dönen silindirleri suyu ve zeytinyağını zeytinin posasından ayırarak bir karışım elde ediyor ve bu karışımdan suyun buharlaşarak ayrılması sonucu elde kalan madde doğal zeytinyağı olmaktadır.

Zeytinyağı Faydaları

Zeytinyağının içerisinde A vitamini D vitamini ve filtoseron maddesi bulunmaktadır. İçerisinde bulunan kalsiyum fosfor potasyum kükürt magnezyum Demir bakır ve mineraller kemik gelişimine büyük katkı sağlamaktadır. Zeytinyağı kullanımı Kandaki iyi huylu kolesterol düzeyini arttırırken zararlı Kolesterolü ise düşürmektedir. Kemik sağlığını iyileştirmekle birlikte ileriki yaşlarda başlayan kireçlenmeyi engellemeye destek olur. Bağırsak florasını destekler yararlı bakterilerin artışına neden olur ayrıca kolesterol dengesini korur. Meme çatlaklarına iyi gelir ve bununla birlikte meme kanseri riskini azaltır. Doğal zeytinyağı sağlıklı yağlardan olduğu için her gün düzenli olarak tüketilmesi önerilmektedir.

Zeytinyağı Çeşitleri ve Kullanım Alanları

Türk Standartları enstitüsüne göre elde edilmiş şekilde ve üretimde uygulanan yöntemlere bağlı olarak zeytinyağı 3 kategoriye ayrılmaktadır.

Bunlar; Naturel Zeytinyağı, Riviera Zeytinyağı, Rafine Zeytinyağı olmaktadır. Ancak bunlara ek olarak 5 çeşit daha mevcuttur. Bunlar ise Taş Baskı Zeytinyağı, Ham Zeytinyağı, Soğuk Sıkım Zeytinyağı, Organik Zeytinyağı, Erken Hasat Zeytinyağı olarak sayılmaktadır.

Zeytinyağının Öncelikli kullanım alanı mutfak olmakla birlikte yağlı pehlivan güreşleri kozmetik ve alternatif tıpta da sıkça kullanılmaktadır. Özellikle kozmetik alanında şampuan sabun bakım kremi maske duş jeli gibi pek çok ürün zeytinyağı ile üretilmektedir. Doğal zeytinyağı kullanım alanı oldukça geniştir. Ancak her yerde bulmak da çok mümkün değildi. https://oleamea.com.tr/ sitesi üzerinden sizlerde tüm doğal zeytinyağı çeşitleri içerisinden istediğiniz ürünü kolayca temin edebilirsiniz.