Zeytinyağı, peynir, yoğurt, tereyağı, döner! Bakanlık yeni listeyi ifşa etti

Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada taklit ve tağşiş yapan üreticileri ifşa etmeye devam ediyor. Bakanlık bu kez börek, tereyağı, yoğurt, zeytinyağı, döner, köfte, kaymak gibi ürünlerde hile yapan firmaları tek tek sıraladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada sahteciliğin önüne geçmek için ekiplerin aldığı numuneleri test etmeye devam ediyor. Bu incelemelerde çok satan firmalar bile Bakanlığın radarına takılıyor.

Bakanlığın son açıkladığı liste ile birlikte sattıkları gıda ürünlerine hile karıştırdığı kesinleşen firma sayısı ı721'den 733'e yükseldi.

İşte halk sağlığını tehlikeye atan o markalar: