Zeytinyağı sorunu masaya yatırıldı!

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Zeytinyağı sorunu masaya yatırıldı!

Gemlik Belediye Başkanlığı ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda zeytinyağı tesislerindeki karşılaşılan sorunlar masaya yatırıldı.

Zeytinyağı sektöründe çözüm için düzenlenen toplantıya, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın ve ticaret odaları temsilcileri katılarak, sektörün önündeki engeller ve çözüm önerileri üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Gemlik’in zeytin ve zeytinyağı üretimindeki önemli rolüne dikkat çekilen toplantıda, özellikle ruhsatlandırma ve altyapı eksiklikleri gibi konular detaylı şekilde ele alındı. Ticaret odası temsilcileri, üreticilerin rekabet gücünü artırmak ve sektörün ekonomik yapısını güçlendirmek için atılması gereken adımları paylaştı.

Gemlik Belediyesi’nin yerel üreticilere sağladığı desteklerin önemine vurgu yapılırken, bölgedeki üretimin sürdürülebilir ve verimli hale getirilmesi için belediye ve ticaret odalarının iş birliği içinde çalışması gerektiği ifade edildi. Tüm bölgeleri kapsayan ortak projeler geliştirilmesi konusunda fikir birliğine varılan toplantıda, özellikle Gemlik’in bu süreçte öncü bir rol üstleneceği belirtildi.

Başkan Deviren, ilçenin zeytinyağı üretiminde hak ettiği noktaya ulaşması için çalışmalara kararlılıkla devam edeceklerini söyledi. Bölgedeki üreticilerin karşılaştığı sorunlara kalıcı çözümler üretmek için ilgili tüm kurumların iş birliği içinde hareket edeceği vurgulandı.

Zeytinyağı sorunu masaya yatırıldı!

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