Zeytinyağı yüklü tanker yan döndü

Dün gece saatlerinde Elmadağ ilçesi E90 Karayolu'nda bir olay meydana geldi.

Bir tanker şoförünün kontrolünü kaybetmesi sonucu tanker devrildi ve içindeki zeytinyağı yüklü tankerin devrilmesiyle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda yangın kontrol altına alınırken, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Güvenlik önlemi amacıyla Ankara-Aksaray yolu trafiğe kapatıldı ve olayla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı.