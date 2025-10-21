Türkiye’nin en önemli zeytinyağı üretim merkezlerinden biri olan Ayvalık’ta zeytin hasadı başladı.

ZAM SİNYALİ

Sektör temsilcileri, “yok yılı” olarak nitelendiren bu sezon için üretimin ortalamanın üzerinde gerçekleşeceğini belirtti. Hasatın ardından zeytinyağının fiyatlar etiketinde yüzde 10’luk artış beklendiğini açıkladı.



Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar, CNBC-e’ ekranlarında yaptığı açıklamada bu yıl zeytinyağı üretiminin 200–250 bin ton bandında olmasının beklendiğini ifade etti.

Uçar, geçen yıldan kalan stokların sektöre güçlü bir başlangıç imkânı sunduğunu belirterek, “Yurtdışı piyasalardaki hareketlilik fiyatları artırdı. Hasat sezonunun ardından zeytinyağı fiyatlarında yüzde 10’luk bir artış daha bekliyoruz” şeklinde konuştu.