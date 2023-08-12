Zeytinyağlı Bürüksel lahanası nasıl yapılır? Bürüksel lahanası tarifinin malzemeleri neler?

Yaz aylarında hafif ve düşük kalorili yemek tarifleri arayanlar için zeytinyağlı Bürüksel lahanası tarifini derledik. Zeytinyağlı Bürüksel lahanası hem sağlıklı hem de hafif bir lezzet. Peki, zeytinyağlı Bürüksel lahanası nasıl yapılır? Bürüksel lahanası tarifi malzemeleri neler?

İşte zeytinyağlı Bürüksel lahanası tarifi…

ZEYTİNYAĞLI BÜRÜKSEL LAHANASI İÇİN MALZEMELER NELER?

- 1 ya da 2 kg Brüksel lahanası

- 1 adet havuç

- 2 adet küçük boy soğan

- 3 yemek kaşığı zeytinyağı

- 2 yemek kaşığı Ayçiçek yağı

- 2 yemek kaşığı domates sosu

- 1 çay kaşığı tuz

- 1 ya da 2 adet limon suyu

- 1 veya 2 çay bardağı su

ZEYTİNYAĞLI BÜRÜKSEL LAHANASI TARİFİ NASIL YAPILIR?

Lahanaların dış yapraklarını soyun ve ortadan ikiye ayırın. Sonrasında Ayçiçek yağını tencerede kızdırın. Ardından lahanaları koyarak soteleyin.

Lahanaları kenara atın ve küp küp doğranmış soğanları havuçla kavurun. Sonrasında bunları lahanaların üzerine yayın. Domates sosu ve zeytinyağını ekledikten sonra tencerenin kapağını kapatarak 5 dakika kadar kısık ateşte bekletin.

5 dakika sonunda su ekleyerek altını bir miktar açın ve kaynayana kadar pişirin. Zeytinyağlı Brüksel lahanası yapımı için son aşamada sebzeyi pişme süresine göre ayarların ve limon suyunu da ekleyerek servis yapın.