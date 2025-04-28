Zeyyat Kafkas "Trabzon ruhunu ortaya koydular"

Zeyyat Kafkas, Trabzonspor'un 4-1 mağlup olduğu UEFA Gençlik Ligi final müsabakası sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yine de mutluyuz. İçimizde buruk bir mutluluk var. Çocukların buraya kadar gelmesi ve ortaya koydukları irade, beraberlik... Trabzon ruhunu ve takım olma adına her şeyi ortaya koydular. Önemli başarı elde ettiler. Hepsini yürekten kutluyorum." diye konuştu.

"SİSTEM VE MODEL SATIN ALDIK"

Trabzonspor'un alt yapısının geleceğe dair hedefleri nelerdir? sorusu üzerine Kafkas, şu yanıtı verdi:

"Sayın başkan akademi konusunda çok ciddi irade, vizyon ortaya koydu. Öncelikle Avrupa'da birçok takımda başarılı olmuş bir sistem ve modeli satın aldık. Her ülkeye, her şehre ve bölgeye uyumsuz tarafları olabilirdi. Bunun için de Trabzonspor için efsane olmuş, Trabzon ruhunu en iyi şekilde yansıtabilecek sayın Güngör Şahinkaya'yı akademi direktörü yaptık.

"GENÇ NESİLDEN İYİ BİR TEKNİK DİREKTÖR YETİŞTİ"

Bundan sonra Güngör hocamızın bu oyunculara verdiği Trabzonspor ruhu ve nasıl o devrimleri yaptıklarına dair çalışmaları çocuklara aktarması, çok iyi bir eğitim departmanı kurması... Çocukları her alanda eğitiyorlar akademimizde. Böyle bir sonuç ortaya çıktı. Burada büyük aslan payı Eyüp Saka hocamızındı. Artık genç bir nesilden iyi de bir teknik direktör yetişti. Dolayısıyla önleri açık. Türk sporuna artık bu hocaların, bu ekibin çocukları armağan olsun. İyi yerlerde hepsini izleyeceğimize eminim."