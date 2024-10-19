Zico’dan yıllar sonra Aziz Yıldırım itirafı geldi. Tarihi Sevilla maçında yaşandı

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final oynadığı dönemde teknik direktörlüğünü yapan Arthur Zico’dan flaş itiraflar geldi. Brezilyalı teknik adam, o dönem Fenerbahçe Başkanı olan Aziz Yıldırım ile yaşadıklarını Kafa Sports YouTube kanalında anlattı.

Fenerbahçe’nin kendisine 2 yıllık sözleşme önerdiğini belirten Zico, takımın 100. yılında şampiyon olmaması durumunda gönderileceğinin kendisine söylendiğini anlattı. Zico, bu şartı kabul ettiğini söyledi.

Sevilla ile 2008 yılında oynanan Şampiyonlar Ligi 2. tur maçı sırasında Aziz Yıldırım’ın kendisinden kaleci Volkan Demirel’i çıkarmasını istediğini belirten Zico, bu isteği kabul etmediğini vurguladı. Zico o anda yaşananları şu ifadelerle anlattı:

“Başkan Aziz Yıldırım, Sevilla maçının devre arasında Volkan Demirel’i oyundan almamı istedi. Ben de buraya gel ve onu çıkartırken gel beni de çıkart dedim. Ve bana oradan bir emir geldi onu çıkartmam için. Ben de onu çıkartmayacağımı söyledim. O da beni kurtardığı 3 penaltıyla korumuş oldu.”

Zico, Aziz Yıldırım’ın soyunma odasına girmek istediğini ancak bunu kabul etmediğini de sözlerine ekledi.