Zidane geri dönüyor! Fransızlar duyurdu: Şimdiden yeni görevine hazırlanıyor

Fransız basını, Didier Deschamps’ın vedası sonrası milli takımın başına geçmesi beklenen ismin Zinedine Zidane olduğunu yazdı.

DESCHAMPS DÜNYA KUPASI SONRASI BIRAKACAK

2012’den beri Fransa’yı çalıştıran Didier Deschamps, 2026 Dünya Kupası sonrası görevini bırakacak. Deneyimli teknik adam, son turnuvayı unutulmaz bir şekilde tamamlamak istiyor.

ZIDANE UZUN SÜREDİR HAZIRLIK YAPIYOR

Real Madrid’den ayrıldığı 2021’den bu yana kulüp tekliflerini reddeden Zinedine Zidane, “milli takım” hayalini gerçekleştirmek için bekliyor. L'Equipe'e göre Zidane, şimdiden yeni görevi için kolları sıvayarak oyuncuları analiz etmeye başladı.

MBAPPE VE YILDIZLAR ZIZOU’YU İSTİYOR

Kylian MbappE başta olmak üzere birçok Fransız yıldızın Zidane ile çalışmak istediği belirtiliyor. Ancak Federasyon Başkanı Philippe Diallo'nun, resmi açıklamayı Dünya Kupası sonrası yapacağı belirtiliyor.