İtalya'de düzenlenen Trento Spor Festivali'ne konuşmacı olarak katılan Zinedine Zidane, eski takımı Juventus'ta sergilediği etkileyici performansla adından söz ettiren Kenan Yıldız'dan övgü dolu sözlerle bahsetti ve milli oyuncuya kariyer tavsiyelerinde bulundu.

ZIDANE KENAN YILDIZ'A TAVSİYEDE BULUNDU

Kenan Yıldız hakkında görüşlerinin sorulması üzerine konuşan Zidane, "Kenan Yıldız'ı çok beğeniyorum. İyi işler çıkarıyor, gol atıyor. Hem kendisi ve hem de Juventus adına mutluyum ama hala gelişmesi gerekiyor. Fiziksel olarak güçlenmesi lazım." ifadelerini kullandı.

KENAN YILDIZ'IN FORMA GRAFİĞİ PARMAK ISIRTIYOR

Bu sezon Juventus ile 12 maça çıkan Kenan Yıldız 5 gol, 6 asistlik harika bir grafik çizerken bu formunu A Milli Takım'ın Bulgaristan ile oynadığı Dünya Kupası Elemeleri maçına da taşıyarak kritik dakikalarda attığı 2 golle 6-1'lik farklı galibiyetin mimarlarından biri olmuştu.