"Zift" yeni yuvasına kavuştu!

Geçtiğimiz ay Adem Eroloğlu ve Alper Sarıtoptaş tarafından zifte bulanmış halde bulunan köpek, Çayırova Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilmişti.

Merkezde yapılan müdahalelerle ziftten arındırılan ve sağlığına kavuşan "Zift"i, Eroloğlu ve Sarıtoptaş sahiplenme kararı aldı.

Eroloğlu ve Sarıtoptaş, "Zift"i ilk bulduklarında sadece ön patisinin hareket ettiğini söyledi. Köpeğin şimdiki halini görmekten duydukları mutluluğu söyleyen Eroloğlu ve Sarıtoptaş, "Çok zayıftı, şimdi ise kilo almış. Artık iş yerimizde bizimle beraber yaşayacak. Bu vesileyle böyle bir imkan sundukları için Çayırova Belediyesi'ne ve merkez yetkililerine çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.