Zift yüklü kamyon devrildi, ortalık savaş alanına döndü

Kaynak: İHA

Antalya’da zift yüklü kamyon freni patlayarak devrildi. Yan yatarak bir benzin istasyonuna giren kamyon nedeniyle ortalık savaş alanına döndü.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Gazipaşa'nın Asarcık Mahallesi Haçbel mevkii D-400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alanya'dan Gazipaşa istikameti yönüne doğru ilerleyen Fadıl T.'nin kullandığı 34 DN 9314 plakalı kamyonun iniş esnasında frenleri patladı. Kontrolden çıkan kamyon, önce park halinde bulunan 58 BY 779 plakalı minibüse çarptı. Ardından 4 km sonra seyir halinde giden Mustafa Ö. idaresindeki 07 HAS 06 plakalı üzerinde çelik kapı yüklü kamyonete çarptı.

KAMYONDA SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE KURTARDI

Kazada kamyon sürücüsü Fadıl T. ve kamyonet sürücüsü Mustafa Ö. yaralandı. Çarpmanın etkisiyle devrilen kamyon sürücüsü sıkıştığı yerden Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri ile vatandaşların uzun uğraşlar sonucu çıkarılarak Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayı gören vatandaş, "Rampa aşağı gidiyordu, sanırım freni boşaldı. Çok büyük bir ses oldu" dedi.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kamyonun kamyonete çarpması ardından yan yatarak akaryakıt istasyonuna girme anları ve o sırada istasyonda bulunan vatandaşların kazayı kıl payı atlatması yer aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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