Zifte bulanan yavru köpekleri kahraman itfaiye ekibi kurtardı

Kaynak: İHA
Zifte bulanan yavru köpekleri kahraman itfaiye ekibi kurtardı

Zift birikintisinde mahsur kalan iki yavru köpek, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Konya'nın Ilgın ilçesinde, zift birikintisinde mahsur kalan iki yavru köpek, itfaiye ekiplerinin uzun ve titiz çalışmaları sonucunda kurtarıldı. Olay, bölgeden geçen vatandaşların ihbarı üzerine ortaya çıktı. Zift birikintisinde hareket edemeyen yavru köpekler, kurtarılmayı beklerken büyük bir tehlike altındaydı.

Olay yerine hızla intikal eden itfaiye ekipleri, köpekleri güvenli bir şekilde çıkarmak için özel ekipmanlar ve teknikler kullanarak hummalı bir çalışma yürüttü. Yavru köpekler, zift birikintisinden sağ salim çıkarıldı.

Son Haberler
Beşiktaş'tan flaş açıklama. İki transferi açıkladı Spor
Beşiktaş'tan flaş açıklama. İki transferi açıkladı
Market çalışanının başına gelen komik anlar güldürdü Video
Market çalışanının başına gelen komik anlar güldürdü
51 kişinin öldüğü binanın müteahhidi teslim etmem gereken ihalelerim var deyip tahliyesini istedi Gündem
51 kişinin öldüğü binanın müteahhidi teslim etmem gereken ihalelerim var deyip tahliyesini istedi
Altın hırsızlığı iddiasının altından kredi kartı borcu çıktı Video
Altın hırsızlığı iddiasının altından kredi kartı borcu çıktı
'Depremleri Hz. Cebrail yapıyor' dedi gündem oldu Video
'Depremleri Hz. Cebrail yapıyor' dedi gündem oldu
Konyaspor yeni transferini duyurdu Spor
Konyaspor yeni transferini duyurdu
Uruguay'dan gelip Erzurum'u birbirine kattılar. Tam 7 saat sürdü Gündem
Uruguay'dan gelip Erzurum'u birbirine kattılar. Tam 7 saat sürdü