Zifte bulanan yavru köpekleri kahraman itfaiye ekibi kurtardı

Konya'nın Ilgın ilçesinde, zift birikintisinde mahsur kalan iki yavru köpek, itfaiye ekiplerinin uzun ve titiz çalışmaları sonucunda kurtarıldı. Olay, bölgeden geçen vatandaşların ihbarı üzerine ortaya çıktı. Zift birikintisinde hareket edemeyen yavru köpekler, kurtarılmayı beklerken büyük bir tehlike altındaydı.

Olay yerine hızla intikal eden itfaiye ekipleri, köpekleri güvenli bir şekilde çıkarmak için özel ekipmanlar ve teknikler kullanarak hummalı bir çalışma yürüttü. Yavru köpekler, zift birikintisinden sağ salim çıkarıldı.