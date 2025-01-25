Zigana dağındaki Jandarma karakolu 20 yıl sonra yeniden açıldı

Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana Dağı geçidinde 112 yıl önce kurulan fakat 20 yıl önce kapanan Jandarma karakolu düzenlenen törenle yeniden hizmete açıldı.

Tarihi İpek Yolu güzergahında yer alan 2 bin 50 metre rakımlı zorlu Zigana Dağı geçidinde 112 yıl önce açılan, 2005 yılında da kapanan Jandarma Karakolu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden geçici olarak tahsis edilen binada yeniden hizmet vermeye başladı.

Yatırım programında yer alan kalıcı karakol yapılıncaya kadar Zigana Jandarma Asayiş Noktası olarak hizmet verecek tesisin açılışını Vali Aydın Baruş ve protokol üyeleri dualar eşliğinde gerçekleştirdi.

"BOLU'DAKİ OLAYA MİLLET OLARAK, GÜMÜŞHANE OLARAK ÇOK ÜZÜLDÜK"

Açılışta yaptığı konuşmada Bolu Kartalkaya Kayak Merkezinde meydana gelen yangında vefat eden vatandaşlar için başsağlığı dileklerinde bulunan Vali Baruş, "Zigana Jandarma Asayiş Noktamızı hem Jandarma teşkilatımıza hem de buradaki faaliyet gösteren esnafımıza hem de buraya gelen ziyaretçilere güzel hizmetler vereceği kanaatiyle hayırlı olmasını diliyorum. Burası bir kış turizm merkezi. Geçtiğimiz günlerde Kartalkaya Kayak Merkezi'nde elim bir yangın sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Çok büyük bir acı. Millet olarak, Gümüşhane olarak çok üzüldük. İnşallah böyle kazalar bir daha yaşamayız. Kazalara karşı, bu tür vakalara karşı dikkatli olmalıyız. Zigana Kış Turizm Merkezi de bizim açımızda güvenliğin sağlanması gereken, burayı ziyaret eden vatandaşlarımızın huzurunun son derece önemli olduğu bir nokta" dedi.

"VATANDAŞLARIMIZIN BURADA RAHAT BİR ŞEKİLDE, HİÇBİR ENDİŞE DUYMADAN AİLELERİYLE BİRLİKTE VAKTİNİ GEÇİREBİLMESİ BİZİM İÇİN SON DERECE ÖNEMLİ"

Zigana Dağı'nın hem yaz hem de kış aylarında çok hareketli bir alan olduğunu hatırlatan Vali Baruş, "Burayı ziyarete gelen vatandaşlarımızın rahat bir şekilde hiçbir endişe duymadan burada aileleriyle birlikte dolaşabilmesi, vaktini geçirebilmesi bizim için son derece önemli. Bu amaçla daha önce burada bir karakol vardı. Ancak daha sonra karakolun kaldırılmasının ardından devriye hizmetleri şeklinde buradaki Jandarma hizmetlerimizi yerine getiriyorduk. Buradaki talebe istinaden asayiş noktası kurulmasının gerekli olduğu kanaatine vardık ve Gençlik ve Spor Müdürlüğümüzün uhdesindeki bu boş binayı Jandarmamıza tahsis ettik geçici olarak" diye konuştu.

"BUNDAN SONRA BURADAKİ GÜVENLİK HİZMETLERİNİ BU NOKTADAN SÜRDÜRECEĞİZ"

Vali Baruş, Jandarma'nın ülkenin tüm dört bir köşesinde, Gümüşhane'nin dört bir noktasında fedakâr bir şekilde gece gündüz demeden huzur ve güvenliği sağlamaya devam edeceğini altını çizerek, "İnşallah bundan sonra buradaki güvenlik hizmetlerini bu noktadan sürdüreceğiz. Vatandaşlarımıza güvenlik hizmetini güzel bir şekilde sunarak huzurlu tatil geçirmelerini, huzurlu bir şekilde vakit geçirmelerini temin edeceğiz. Buradaki esnafımız da herhangi bir endişe yaşamadan faaliyetlerine güven içerisinde devam edecek. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Emeklerine sağlık" ifadelerini kullandı.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Serhat Demiral ise konuşmasında Çakmakkaya mevkiinde ilk olarak 1911-1912 yıllarında Vaki Zigana Jandarma Karakolu adı altında açılarak vatandaşlara hizmet vermeye başlayan karakolun 2 Temmuz 1965 tarihinde Torul İlçe Jandarma Komutanlığına bağlandığını, 19 Temmuz 2005 tarihinde ise sorumluluk alanı Torul Merkez Jandarma Karakol Komutanlığına devredilerek kapatıldığını hatırlattı.

"BURADA BU HİZMET GEREKLİYDİ"

Aradan geçen 20 yılın ardından aynı mevkide turizmin dört mevsim etkin ve işletmelerin açık olması, bölgede artan nüfus hareketliliği, bu yoğun nüfus hareketliliğine bağlı olarak da artan asayiş ve trafik olayları sebebiyle başta önleyici kolluk hizmetlerinin arttırılması ve caydırıcılığın sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, vatandaşa en yakın noktadan süratle kolluk hizmetinin verilmesi, meydana gelen olaylara en kısa sürede müdahale edilerek aydınlatılması ve trafik olaylarının sebep olacağı can ve mal kaybının önüne geçilmesi için Zigana Jandarma Asayiş Noktasının bugün itibarıyla hizmete sunulduğunu kaydeden Demiral, "Zigana Jandarma Asayiş Noktasının hizmet vereceği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait tek katlı betonarme bina ile arazisi, yatırım programına alınan Zigana Jandarma Karakol Komutanlığı hizmet binası inşa edilinceye kadar, Gümüşhane Valiliğinin Olur'u ile Komutanlığımıza geçici olarak tahsis edilmiştir. Zigana Jandarma Asayiş Noktasında; bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da karakolun devletin vatandaşa açılan ilk kapısı olduğu bilinciyle 7/24 esasına uygun olarak emniyet ve asayiş faaliyetleri icra edilecektir. Asayiş noktamızın açılmasına katkı veren ve emeği geçen başta Sayın Valimiz Aydın Baruş ve Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Mücahit Atalay olmak üzere, tüm kurum ve kuruluşlarımızın kıymetli yöneticilerine teşekkür eder, Jandarma Asayiş Noktamızın vatandaşlarımıza ve teşkilatımıza hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Etkinliğe Vali Aydın Baruş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Serhat Demiral, İl Emniyet Müdürü İsmail Karasakal, Kürtün Kaymakamı ve Torul Kaymakam Vekili Nur Yalçınkaya, Torul Belediye Başkanı Evren Özdemir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mücahit Atalay, Turizm İl Müdür Vekili Nihal Sürmeli, İl Müftüsü Hüseyin Gün, Zigana Köyü Muhtarı Mahmut Eroğlu ve bölgedeki esnaflar katıldı.