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Zigana Geçidi'nde toprak kayması

Trabzon-Gümüşhane kara yolundaki Zigana Geçidi'nde toprak kayması yaşandı. Yol bir süre trafiğe kapandı.

Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar - 01:00
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Zigana Geçidi'nde toprak kayması

Zigana Geçidi'nde toprak kayması
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Akşam saatlerinde Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Başar Köyü yakınlarında toprak kayması meydana geldi.

TRT Haber’n aktardığına göre; dağdan kopan kaya parçaları kara yoluna düştü. Kapanan yola, o sırada orada bulunan sürücüler tarafından müdahale edildi.

Sürücüler, kaya parçalarının bir bölümünü kenara itilerek yolun kısmen açılması sağladı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen kara yolları ekipleri yolun tamamen açılması için çalışma başlattı. Olayda, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

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