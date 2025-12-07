Zihni Göktay’ın huzurevindeki görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırmış, sevenleri endişelenmişti.

Lüküs Hayat ve Cennet Mahallesi’yle hafızalara kazınan sanatçı, yaklaşık üç yıl önce 45 yıllık hayat arkadaşı Sevinç Göktay’ı kaybetmenin acısını yaşarken, Fenerbahçe’deki evi de kentsel dönüşüm nedeniyle yıkılınca hayatı altüst olmuştu.

Evinin yıkılmasıyla geçici olarak huzurevine yerleşen Göktay, “Burası bana iyi geldi. Evim bitince eve döneceğim, belki de burada kalmaya devam edeceğim. Kızım Zeynep ile konuştuk, böyle daha uygun olacağına karar verdik.” demişti.

Usta oyuncu son olarak Posta gazetesine verdiği röportajda sevenlerine seslendi.

Sağlığının gayet iyi olduğunu vurgulayan Göktay, “Belli bir yaşa geldikten sonra sağlığınız önceliğiniz oluyor. Benim için beden sağlığı kadar ruh sağlığı da önemli. İşleyen demir pas tutmaz misali bir yandan da çalışmaya devam ediyorum. Tiyatro beni iyileştiriyor.” diye konuştu.

Hakkındaki “muhtaçlık” iddialarını bir kez daha yalanlayan sanatçı, "5 Mayıs’tan beri buradayım. Konu çok çarpıtıldı ve beni de aşırı yaraladı. Buraya kesinlikle kendi rızam ile geldim. Evlatlarım asla istemedi. Bilakis onlar kendileriyle kalmamı istedi." diyerek kararının tamamen kendi tercihi olduğunu, yeni insanlar tanımak ve farklı bir deneyim yaşamak istediğini belirtti.

“Çok şükür kimseye muhtaç değiliz. 28 yıl ‘Lüküs Hayat’ oynadım ama hiç lüks bir hayat sürmedim. Ona da özenmedim. Şükürler olsun ki çocuklarımı tiyatrodan aldığım maaşla büyüttüm.” sözleriyle mütevazılığını bir kez daha gösteren Göktay, sahnelerden hiç kopmadı.

Hâlen “Gidiş Dönüş Moskova (Retro)” ve Cihat Tamer’le birlikte “Bir Varmış Bir Yokmuş” oyunlarında seyircisiyle buluşuyor.

ZİHNİ GÖKTAY KİMDİR?

Zihni Göktay (d. 1945, İstanbul), Türk tiyatrosunun ve sinemasının en sevilen, en mütevazı usta oyuncularından biridir. 60 yılı aşkın sanat hayatı boyunca özellikle tiyatro sahnesinde unutulmaz izler bırakmıştır.

İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olduktan sonra kariyerine İstanbul Şehir Tiyatroları’nda başladı. 1965 yılından itibaren bu kurumda yüzlerce oyunda rol aldı ve hâlâ aktif olarak görev yapmaktadır.

En çok tanındığı ve adeta özdeşleştiği eser, Haldun Taner’in ölümsüz müzikali **“Lüküs Hayat”**tır. Bu oyunda 28 yıl boyunca “Rıza” karakterini canlandırdı ve toplamda 3.000’in üzerinde temsille bir rekora imza attı. Bu performansıyla Türk tiyatro tarihinin en uzun soluklu oyuncularından biri oldu.

Televizyon ve sinemada da önemli roller üstlendi:

• Cennet Mahallesi dizisinde “Hacı Komiser” karakteriyle geniş kitlelerce sevildi.

• Hababam Sınıfı Güle Güle, Züğürt Ağa, Muhsin Bey, Kibar Feyzo, Süt Kardeşler, Tosun Paşa gibi klasik Türk filmlerinde dikkat çeken rolleri oldu.

ÖDÜLLERİ:

• 1997 Afife Jale Tiyatro Ödülleri – En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

• 2010 İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri – Yaşam Boyu Onur Ödülü

• 2016 Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Ödülleri – Onur Ödülü

• Birçok kez “Yılın En Başarılı Komedi Oyuncusu” seçildi.

Kişisel hayatında da mütevazılığıyla tanınır. 45 yıl mutlu bir evlilik yaşadığı eşi Sevinç Göktay’ı 2022’de kaybetti. Bir kızı (Zeynep) ve bir oğlu vardır. Lüks ve gösterişten uzak, sade bir yaşam sürmüş, çocuklarını yalnızca tiyatrodan kazandığı parayla büyüttüğünü her fırsatta gururla vurgulamıştır.

79 yaşında hâlâ sahnelerde aktif olarak yer almakta, “Gidiş Dönüş Moskova (Retro)” ve “Bir Varmış Bir Yokmuş” gibi oyunlarda seyircisiyle buluşmaktadır. Türk tiyatrosunun yaşayan efsanelerinden biri olarak kabul edilir.