Zihninizi ele geçiren görünmez tehlike! Mutluluk mu, Mutsuzluk mu getiriyor?

Sosyal medya, bağımlılık, yalnızlık ve kaygı gibi psikolojik sorunları tetikliyor. Uzmanlar, sanal dünyanın kontrolsüz kullanımının insan ruh sağlığına zarar verebileceği konusunda uyardı, bilinçli kullanımın önemine vurgu yapıyor.

Uzmanlar, sosyal medya kullanımında denge kurulmasının kritik olduğunu vurguluyor. Ebeveynlerin çocuklarının ekran süresini takip etmesi, yetişkinlerin ise bilinçli kullanım alışkanlıkları geliştirmesini öneriyorlar.

Sosyal medyanın sunduğu faydaları göz ardı etmeden, zararlarını en aza indirmek için bireylerin kendi sınırlarını belirlemesi gerektiğini ifade ediyorlar. Dijital dünyada geçirilen zamanın kalitesi, gerçek hayattaki mutluluğu doğrudan etkiliyor. Bu nedenle, sosyal medya kullanımında farkındalık ve ölçülülük, ruh sağlığını korumanın anahtarı olarak görülüyor. Peki, sosyal medya insan psikolojisini nasıl etkiliyor ve bu tehlikelerden korunmak için neler yapılmalı?

Çağın hastalığı sosyal medya bağımlılığıyla mücadele yöntemlerini uzmanlar açıkladı

“GERÇEK DÜNYADAN KOPUŞ GİBİ SORUNLARA YOL AÇABİLİYOR”

Psikolog Dr. Ayşe Yılmaz, sosyal medyanın bağımlılık yapıcı etkisine dikkat çekiyor: “Sosyal medya platformları, dopamine dayalı bir ödül sistemiyle çalışıyor. Sürekli bildirimler, beğeniler ve yorumlar, kullanıcıları ekran başında tutuyor. Bu durum, özellikle gençlerde bağımlılık davranışını tetikliyor. Uzun süreli kullanım, uyku bozuklukları, dikkat dağınıklığı ve gerçek dünyadan kopuş gibi sorunlara yol açabiliyor. İnsanlar, sanal dünyada aldıkları onayı gerçek hayatta aramaya başlıyor, bu da özgüven sorunlarını derinleştiriyor.” dedi.

“GENÇLERİ SÜREKLİ ÇEVRİMİÇİ OLMAYA İTİYOR”

Dr. Yılmaz, sosyal medya kullanım süresinin sınırlandırılmasını ve gerçek sosyal bağların güçlendirilmesini önerdi.

Psikiyatrist Prof. Dr. Mehmet Aksoy, sosyal medyanın yalnızlık ve kaygı üzerindeki etkilerine vurgu yaparak “Sosyal medya, yüzeysel bağlantılar sunarken derin ilişkileri zayıflatıyor. İnsanlar, sanal dünyada mükemmel hayatları izlerken kendi yaşamlarını yetersiz hissediyor. Bu, kaygı bozukluklarını ve depresif eğilimleri artırıyor. Özellikle ‘FOMO’ (bir şeyleri kaçırma korkusu), gençleri sürekli çevrimiçi olmaya itiyor. Bu durum, zihinsel yorgunluk ve stresle sonuçlanıyor.” İfadelerini kullandı.

Çocuklarda oyun ve sosyal medya bağımlılığı alarm veriyor. Uzmanından ailelere kritik uyarılar

Prof. Aksoy, bilinçli kullanım için ekran süresi takibi ve dijital detoks gibi yöntemlerin etkili olduğunu belirttti.

“BİREYLERİN GERÇEKLİK ALGISINI BOZABİLİYOR”

Sosyolog Doç. Dr. Elif Kaya ise sosyal medyanın toplumsal etkilerine değinerek, “Sosyal medya, bireyleri karşılaştırma kültürüne sürüklüyor. Filtreli görseller ve abartılı yaşam tarzları, kullanıcıların kendilerini sürekli bir yarış içinde hissetmesine neden oluyor. Bu, özellikle ergenlerde benlik saygısı kaybına yol açıyor. Ayrıca, siber zorbalık ve yanlış bilgi yayılımı, sosyal medyanın karanlık yüzlerinden. Toplumda kutuplaşmayı artıran bu platformlar, bireylerin gerçeklik algısını bozabiliyor.” diye konuştu.

Doç. Dr. Kaya, medya okuryazarlığının önemine işaret ederek, kullanıcıların eleştirel düşünme becerilerini geliştirmesi gerektiğini söyledi.

Aşırı sosyal medya bağımlılığının nelere neden olduğu ortaya çıktı