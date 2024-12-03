Zilch yeni yatırımlar için hisse satışı yapacak

2018 yılında kurulan Zilch, tüketicilere "şimdi al, sonra öde" hizmeti sunan en hızlı büyüyen fintech şirketlerinden biri olarak öne çıkıyor. Şirket, Citibank danışmanlığında yürütülen bu son hisse satışıyla, geçen yıl ulaştığı 1,5 milyar sterlin değerlemesinin üzerine çıkmayı hedefliyor. Şirketin CEO'su Philip Belamant, İngiltere sermaye piyasalarını canlandırmak adına düzenleyiciler ve politika yapıcılarla görüşmeler yapıyor.

YENİ YATIRIMCI İLGİSİ

Yaklaşık 4 milyon müşteriye hizmet veren Zilch, Goldman Sachs ve Ventura Capital gibi mevcut yatırımcıların ilgisini çekerken, birçok uluslararası yatırımcının da dikkatini çekmiş durumda. Yaz aylarında yıllık gelir hedefini 130 milyon dolara çıkaran şirket, son çeyrekte ilk defa kârlılığa ulaştığını açıkladı.

Belamant, İngiltere'nin bireysel yatırımcıları teşvik etmemesi durumunda Zilch'in halka arzını başka bir ülkede gerçekleştirebileceğini belirtti. Londra ve New York'un önümüzdeki yıl halka arz için rekabet etmesi bekleniyor.

YENİLİKÇİ FİNANSAL HİZMETLER

2020 yılında İngiltere Mali Davranış Otoritesi'nden lisans alan Zilch, müşterilerine dijital bir Mastercard sunuyor. Kullanıcılar, harcamalarından %5’e kadar ödül kazanırken, aynı uygulama üzerinden faizsiz kredi seçeneğiyle ödemelerini altı hafta veya üç ayda yayabiliyor. Zilch’in bu düzenlemeye tabi yapısı, sektördeki rakiplerinden ayrılmasını sağlıyor.

Şirket bugüne kadar müşterilerinin 500 milyon sterlinin üzerinde faiz ve ücret tasarrufu yapmasına yardımcı olduğunu iddia ediyor. 400 milyon sterlin sermaye ve borç finansmanı sağlayan şirket, 250 çalışanıyla Londra’da faaliyet gösteriyor. Zilch, yeni yatırım turu hakkında yorum yapmayı reddetti.