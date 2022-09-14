Erdoğan'ı taklit eden gençten '6'lı masa’ videosu: ‘Zile basıp kaçarken’ canlandırdı

Muhammed Nur Nahya ismiyle sosyal medya hesabından videolar paylaşan ve Yeditepe Üniversitesi öğrencisi olduğunu belirten genç, Erdoğan taklitleriyle dikkat çekiyor.

Kabine toplantısı, Cuma namazı sonrası sohbeti, makam aracı ile gezinti gibi videolarının ardından Nahya'nın gündeminde bu kez "altılı masanın adayı" vardı.

Gün boyu sosyal medya gündemine oturan ve görenleri güldüren zil çalıp kaçma videosu, Nahya'ya ilham oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı taklit eden ve aşırı derecede benzer ses tonu ve mimikleriyle dikkat çeken Nahya, bu kez Erdoğan'ı "6'lı masanın ziline basıp kaçarken" canlandırdı.

İşte Muhammed Nur Nahya'nın yeni videosu: