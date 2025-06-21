Zile’de köy evi çıkan yangında küle döndü

Kaynak: İHA
Zile’de köy evi çıkan yangında küle döndü

Tokat'ın Zile ilçesinde bir köy evi çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Tokat'ın Zile ilçesinde bir köy evi çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Vatandaşlar, itfaiyenin geç müdahalede bulunduğu gerekçesiyle belediyeye tepki gösterdi.

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karacaören köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hatun Gökduman'ın evinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evin çatısındaki dumanı gören köy halkı, Zile Belediyesi itfaiye ekiplerine bilgi verdi. İddiaya göre Zile Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine 1,5 saat sonra geldi. Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

Köy halkından Hüseyin Baş, "Zile Karacaören köyünde yangın var. Tam 1,5 saat oldu Zile Belediyesi itfaiye gönderecek. Hani bu arkadaşlar çalışıyor ya. Ev kül oldu. Bak 112 geldi ama 1,5 saattir Zile Belediyesi gelmedi" diyerek yangını cep telefonu ile kaydetti.

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