Zile'de 'Pes' dedirten hırsızlık! Sabah aracına binince şaşkına döndü: Sadece 4 dakika sürdü

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Tokat'ın Zile ilçesinde kimliği belirsiz kişi, park halindeki otomobilin kapısını açıp, 4 dakikada ses sistemini söküp, çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Minareisağır Mahallesi Trabu Sokak'ta gece saatlerinde gerçekleşti. Hırsız, araçları tek tek kontrol ettikten sonra İsmail Koçyiğit'in aracına yöneldi.

Sürücü kapısını açarak içeri giren şüpheli, arka kapıyı da kapatıp 4 dakika içinde ses sistemini söküp çaldı.O anlar, yakındaki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sabah saatlerinde durumu fark eden araç sahibi Koçyiğit, polise başvurup şikayetçi oldu.

Polis, güvenlik kameralarındaki görüntülerden şüphelinin eşkalini belirleyerek, yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Zile'de 'Pes' dedirten hırsızlık! Sabah aracına binince şaşkına döndü: Sadece 4 dakika sürdü

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