Zimbabve dünya rekoru kırdı

Zimbabve, 2026 Dünya Kupası elemelerinin bir parçası olan Çarşamba günkü karşılaşmayı rakiplerini 54 sayıyla oyundan düşürerek 290 sayı farkla kazandı.

Zimbabve'nin rekoru, geçen yıl Çin'in Hangzhou kentinde Nepal'in Moğolistan'a karşı kırdığı 314-3'lük önceki dünya rekorunu alt üst etti .

Raza, 33 topta yüzyıllık vuruş sayısına ulaşarak, T20I kriketinde en hızlı ikinci isim olan Namibyalı Jan Nicol Loftie-Eaton'ı yakaladı.

Sahil Chauhan'ın Haziran ayında Kıbrıs'a karşı Estonya formasıyla attığı 27 topluk yüzlük, T20I'deki en hızlı gol olarak kalmaya devam ediyor.

Zimbabve'nin zaferi, gelecek yıl gerçekleşecek 2026 Dünya Kupası'na katılmak üzere Afrika'nın son turuna geçmelerini garantiliyor. Diğer yedi yerden beşi de belirlendi ve Namibya, Uganda, Tanzanya, Malavi ve Kenya da yükseldi.

Kriket tarihinde turnuvanın başlarında Ruanda ve Seyşeller'e karşı oynadıkları maçları tamamlayamadıkları için iki T20 uluslararası maçını hükmen mağlup kaybeden ilk takım oldular.

Gambiya Kriket Derneği, BBC Sport'a yaptığı açıklamada, "Kenya'ya girmek için gerekli belgeleri almada yaşanan sorunlar" nedeniyle etkinliğe geç kaldıklarını söyledi.