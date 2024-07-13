Zimbabve, karbon kredisi ticaretine hazırlanıyor

Geçtiğimiz yıl, Zimbabve'nin Kariba şehrinde Volkswagen, Nestlé ve Porsche gibi şirketlerden gelen paranın zimmete geçirildiği iddiasıyla büyük bir skandal patlak vermesi üzerine ülkenin uluslararası kamuoyunda güvenilirliliği oldukça azaldı.

Zimbabve Çevre, İklim ve Yaban Hayatı Bakanı Sithembiso Nyoni, ülkenin Paris Anlaşması'nın 6. Maddesi kapsamında ticaret için kurumsal, teknik ve yasal düzenlemeleri hızla oluşturduğunu belirtti.

Bakan Nyoni, yaptığı açıklamada "Yıl sonundan önce İklim Değişikliği Yönetim Yasası'nın çıkarılacak. Artık daha büyük hedeflere daha az hata ile yürümenin vakti" dedi.

Yeni yasa ile karbon kredisi gelirinin %30'u herhangi bir projenin ilk 10 yılı için devlete gitmesi ve üreticilerle beraber geliştiricilerin, iklim değişikliği ve adaptasyonla ilgili topluluk girişimlerine bir çeyrek daha harcamak zorunda kalacakları tahmin ediliyor.

Hükümet geçen yıl, karbon kredisi almaya hak kazanacak rejeneratif tarımdan atık ve enerji verimliliğine kadar uzanan 13 uluslararası ortaktan teklif aldığını duyurmuştu.

Nyoni ayrıca "Uluslararası toplum tarafından Zimbabve'nin sunduğu fırsatlara büyük ilgi duyuluyor" dedi.

Afrika Gönüllü Karbon Kredileri Piyasası Forumu İcra Kurulu Başkanı Kwanele Hlabangana, Zimbabve'nin bu son hamlesinin ülkeyi net sıfır ve sürdürülebilirlik hedeflerine doğru götüreceğini söyledi.

Ülkenin en büyük potansiyel karbon kredisi girişimi, karbon kredileri için ormanları korumayı ve rehabilite etmeyi amaçlayan Dubai merkezli Blue Carbon şirketiyle yapılan ortak bir girişim. Blue Carbon, geçen yıl mart ayında Liberya ile benzer bir anlaşma imzalamıştı.