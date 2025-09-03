Zimbabve mısır ithalatını yasakladı

Tarım Bakanlığından yapılan duyuruda, son senelerde görülen kuraklığın ardından bu yıl yağışların düzenli gerçekleşmesiyle birlikte mısır üretiminde bereketli bir hasat dönemi geçirildiği ifade edildi.

Açıklamada, ürün fazlalığı ve çiftçilere güvenli bir pazar sağlanması amacıyla mısır ithalatının yasaklandığı bildirildi.

Bu yasağın geçici olarak getirildiğine dikkat çekilen açıklamada, ilerleyen dönemlerde üretimin yetersiz olması halinde ithalatın yeniden gündeme gelebileceği belirtildi.

Zimbabve'de sıkça tüketilen mısır ürünleri halkın temel gıda kaynaklarından biri olma niteliği taşıyor.