21 Eylül 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Zimmetine 13 milyon lira geçiren icra müdürü, yurt dışına kaçtı

Zimmetine 13 milyon lira geçiren icra müdürü, yurt dışına kaçtı

Antalya Adliyesi'nde bulunan 1. İcra Dairesi Müdürü H.Ç. emanet kasası ile banka hesaplarından zimmetine 13 milyon lira geçirdi.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 19:30
Takip Et

Zimmetine 13 milyon lira geçiren icra müdürü, yurt dışına kaçtı

Zimmetine 13 milyon lira geçiren icra müdürü, yurt dışına kaçtı
+
Aa
-

DHA'nın haberine göre; Antalya Adliyesi'nde 1'inci İcra Müdürü H.Ç., zimmetine geçirdiği 13 milyon lira ile yurt dışına kaçarken, savcılık soruşturma başlattı.

Antalya Adliyesi'nde görevli 1'inci İcra Müdürü H.Ç.'nin, emanet kasası ile banka hesaplarından zimmetine 13 milyon lira geçirdiği belirlendi. Olay, H.Ç.'nin birkaç gündür işe gitmemesiyle ortaya çıktı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılırken, H.Ç.'nin, Azerbaycan'a kaçtığı belirtildi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sırp liderden endişe verici sözler: Büyük bir savaşa yaklaşıyoruz...
1
﻿Sırp liderden endişe verici sözler: Büyük bir savaşa yaklaşıyoruz...
﻿Sırp liderden endişe verici sözler: Büyük bir savaşa yaklaşıyoruz...
﻿Mehmet Ali Erbil'den bomba itiraflar: Eşimin ağabeyiyle aynı odada yatıyorduk
2
﻿Mehmet Ali Erbil'den bomba itiraflar: Eşimin ağabeyiyle aynı odada yatıyorduk
﻿Mehmet Ali Erbil'den bomba itiraflar: Eşimin ağabeyiyle aynı odada yatıyorduk
﻿Bakan Bozdağ’ın danışmanından FOX muhabirine soru engeli: Normalde sizi içeri almayacaktım
3
﻿Bakan Bozdağ’ın danışmanından FOX muhabirine soru engeli: Normalde sizi içeri almayacaktım
﻿Bakan Bozdağ’ın danışmanından FOX muhabirine soru engeli: Normalde sizi içeri almayacaktım
﻿TOKİ’nin sosyal konut projesine başvuracaklara kritik uyarı. Aman dikkat edin
4
﻿TOKİ’nin sosyal konut projesine başvuracaklara kritik uyarı. Aman dikkat edin
﻿TOKİ’nin sosyal konut projesine başvuracaklara kritik uyarı. Aman dikkat edin
﻿AKP'li Şamil Tayyar'dan olay yaratacak Süleyman Soylu iddiası: Partide herkese söylemiş
5
﻿AKP'li Şamil Tayyar'dan olay yaratacak Süleyman Soylu iddiası: Partide herkese söylemiş
﻿AKP'li Şamil Tayyar'dan olay yaratacak Süleyman Soylu iddiası: Partide herkese söylemiş
﻿Ekonomist ve SGK Uzmanı asgari ücrete yapılacak zammı ve en düşük emekli aylığının yükseltileceği rakamı açıkladı
6
﻿Ekonomist ve SGK Uzmanı asgari ücrete yapılacak zammı ve en düşük emekli aylığının yükseltileceği rakamı açıkladı
﻿Ekonomist ve SGK Uzmanı asgari ücrete yapılacak zammı ve en düşük emekli aylığının yükseltileceği rakamı açıkladı
﻿Nükhet Duru'dan Sıla'ya: İki lira fazla olsun...
7
﻿Nükhet Duru'dan Sıla'ya: İki lira fazla olsun...
﻿Nükhet Duru'dan Sıla'ya: İki lira fazla olsun...
﻿Helikopter kazasında ölen 2 Rus personelin cansız bedenlerine ulaşıldı  
﻿Helikopter kazasında ölen 2 Rus personelin cansız bedenlerine ulaşıldı  
﻿Helikopter kazasında ölen 2 Rus personelin cansız bedenlerine ulaşıldı  
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Cumhurbaşkanı Bellen ile görüştü  
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Cumhurbaşkanı Bellen ile görüştü  
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Cumhurbaşkanı Bellen ile görüştü  
﻿İzmir'de makilik alanda yangın
﻿İzmir'de makilik alanda yangın
﻿İzmir'de makilik alanda yangın
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.