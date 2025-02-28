Zincir market markalı ürünler tehlike saçıyor. 6 bin ürün incelendi

Düzenleme: Kaynak: Artı33
Zincir market markalı ürünler tehlike saçıyor. 6 bin ürün incelendi

Market markalı ürünler ucuz fiyatlarıyla cazip görünse de, içerdikleri katkı maddeleri ve düşük besin değerleriyle sağlığı tehdit ediyor. Yapılan araştırmalar, birçok market markasının risk taşıyan içeriklere sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Fransa’da yapılan kapsamlı bir araştırma, süpermarketlerin kendi markaları altında sattığı ürünlerin sağlık açısından ciddi riskler barındırdığını ortaya koydu. Araştırmaya göre, daha ucuz fiyatlarla dikkat çeken bu ürünler, zararlı katkı maddeleri ve düşük besin kalitesi nedeniyle uzun vadede tehlike saçıyor.

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6 BİN ÜRÜN İNCELENDİ

60 Milyon Tüketici Derneği’nin yaptığı araştırmada, Auchan, Carrefour, Intermarché, E. Leclerc, Lidl ve Coopérative U gibi zincir marketlerin 6 bine yakın ürünü mercek altına alındı. Ünlü markalara göre yüzde 20-30 daha ucuz olan bu ürünlerin büyük kısmı Nutri-Score değerlendirmesinde D ve E notları aldı.

KATKI MADDELERİ ALARM VERİYOR

Özellikle emülgatörler, nitratlar ve sentetik antioksidanlar gibi katkı maddeleri açısından zengin olan bu ürünler, bağırsak sağlığından bağışıklık sistemine kadar pek çok soruna yol açabiliyor. Uzmanlar, bu katkı maddelerinin uzun vadede kanser, kalp hastalıkları ve obezite riskini artırabileceğine dikkat çekiyor.

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ETİKETLERİ OKUYUN

Araştırmada, Auchan ve Carrefour nispeten daha iyi performans gösterirken, Lidl ve Intermarché en düşük sağlık puanını aldı. İncelenen 30 ürünün sadece 4'ü iyi not alırken, 8 ürün “çok kötü” kategorisine girdi.

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Beslenme uzmanları, tüketicilere market markalı ürünleri satın almadan önce etiketleri dikkatlice incelemelerini öneriyor. Uzmanlar, içeriği bilinmeyen katkı maddelerinden kaçınılması gerektiğini vurgularken, daha yüksek besin değeri sunan alternatiflerin tercih edilmesini tavsiye ediyor.

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