Arnavutköy'de hafriyat kamyonunun altında kalan yaya hayatını kaybetti

Yassıören Mahallesi Örcünlü Nakkaş Yolu Caddesi üzerinde ilerleyen 34 KOJ 191 plakalı hafriyat kamyonunun sürücüsü, yol kenarına park etmek isteyen tır nedeniyle aracını durdurdu.

Sonrasında hareket eden hafriyat kamyonunun sürücüsü, bu sırada yoldan karşıya geçmeye çalışan Ahmet Avcı'ya, fark etmeyerek çarptı. Avcı, ilerleyen kamyonun altında kalarak ağır yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, hastaneye kaldırıldı. Avcı, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili çalışma yapan jandarma ekipleri, kamyonun sürücüsünü gözaltına aldı.

Hafriyat kamyonu çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, Ahmet Avcı'ya, yoldan karşıya geçmeye çalıştığı sırada hareket eden kamyonun çarpması ve Avcı'nın aracın altında kalması yer aldı.