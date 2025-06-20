Zincir marketlerde satılan bu markayı evinize sokmayın... Çayı da zehir ettiler!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Zincir marketlerde satılan bu markayı evinize sokmayın... Çayı da zehir ettiler!

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesine siyah çay da eklendi.

Gıda güvenliğini tehdit eden taklit ve tağşiş ürünlerle mücadele kapsamında Bakanlığın denetimleri devam ediyor.

Bakanlığın listesine bu kez de siyah çay girdi. Söz konusu ürünlerde gıda boyası tespit edildi.

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Gıda sahtekarları vatandaşların canı tehlikeye atmaya devam ederken, Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi.

Bakanlığın listesinde birçok ürün kendisine yer bulurken, çayda yapılan hile pes dedirtti.

Akboz Helen marka ve Seylon marka çayda gıda boyası tespit edildi.

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Bakanlık söz konusu markalar için harekete geçti.

Tarım ve Orman Bakanlığı ‘taklit ve tağşiş yapılan gıdalar’ ile ‘sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar’ listesini sık sık güncellerken zaman zaman vatandaşların sık sık evine aldığı gıdalar da bu listede kendisine yer buluyordu.

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