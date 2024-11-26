Zincir marketlerde satılıyor. Pizza devi ürünlerini toplatıyor

Original Wagner Pizza GmbH, belirli parti numaralarına sahip somon ve ıspanaklı pizzalarını geri çağırma kararı aldı. Firma, söz konusu ürünlerin sağlık riski oluşturabileceği gerekçesiyle, tüketicilerin bu pizzaları iade etmelerini öneriyor. Şirket, alınan geri çağırma kararının, ürünlerde yabancı cisim riski bulunmasından kaynaklandığını belirtti.

Geri çağırılan pizzalar, “Die Backfrische Lachs-Spinat (Yoğurt-Bazilik Soslu)” adlı üründür. Bu pizzaların geri çağrılmasına neden olan, ambalaj içinde küçük bakır tellerin bulunma olasılığıdır.

PAKET 350 GRAM

Şirket, herhangi bir şikayet almadığını ancak önlem amacıyla geri çağırma gerçekleştirdiğini vurguladı. Ürünlerin parti numaraları 4292C345G4 ve 4299C345G2 olarak belirtiliyor. Her iki partinin son tüketim tarihi Ağustos 2025 olup, ürünlerin ağırlığı 350 gramdır.

Bu ürünler Almanya’daki 13 eyalette satılmaktaydı: Brandenburg, Baden-Württemberg, Bavyera, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Aşağı Saksonya, Kuzey Ren-Vestfalya, Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein, Saksonya-Anhalt, Thüringen ve Hamburg.

İADE KOLAYLIĞI

Tüketiciler, geri çağrılan ürünleri satın aldıkları zincir marketlere, fiş ya da makbuz göstermeksizin iade edebilir ve para iadesi alabilirler. Firma, bu durumu bir önlem olarak değerlendirdiğini ve geri çağırmanın yalnızca belirtilen ürünleri kapsadığını belirtti.

Diğer Wagner Pizza ürünleri ise sağlık açısından güvenli bir şekilde tüketilebilir. Şirket, yaşanan olumsuzluk nedeniyle özür dileyerek, “Ürünlerimizin kalitesi en yüksek önceliğimizdir” açıklamasında bulundu.

AĞZINIZA BİLE SÜRMEYİN

Wagner Pizza’nın geri çağırdığı ürünlerde yabancı cisimlerin bulunması, ciddi sağlık risklerine yol açabilir. Almanya Kızıl Haçı, bakır tellerin yemek borusu, solunum yolları ve mide-bağırsak sisteminde yaralanmalara veya enfeksiyonlara sebep olabileceğine dikkat çekti. Böyle bir durumla karşılaşan kişilerin hemen tıbbi yardım alması gerektiği uyarısı yapıldı.