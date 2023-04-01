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Rekabet Kurumu'ndan zincir marketlere uyarı

Rekabet Kurumu'nun hazırladığı “Türkiye Hızlı Tüketim Malları Perakendeciliği Sektör İncelemesi Nihai Raporu”nda, Türkiye'deki bir çok işletmeye uyarı geldi. Zincir marketlere gelen mesafe uyarısı ise dikkat çekti

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 12:33
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Zincir marketlere Rekabet Kurumu'ndan mesafe uyarısı

Rekabet Kurumu'ndan zincir marketlere uyarı
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Rekabet Kurumu rapor hazırladı. 269 sayfalık raporda Türkiye'deki ticaretle ilgili uyarılar dikkat çekici nitelikteydi. Onlardan biri de zincir market açılışları için yapılan mesafe uyarısıydı. 

'Türkiye Hızlı Tüketim Malları Perakendeciliği Sektör İncelemesi Nihai Raporu'nda zincir marketler için “belirlenecek bir mesafe çapında aynı ekonomik bütünlük içerisinde yer alan perakendecilerin ikinci bir şube açmalarının yasaklanabileceğinin ve yine bu teşebbüslerin aynı çap içerisinde bir devralma işlemi yapmasının engellenebileceğin değerlendirildiğini” bildirdi.

Bu çerçevede “Perakende Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Taslağı”nda yer alması gereken hükümlere ilişkin bazı önerilerde bulunuldu.

TEDARİKÇİNİN REKLAM İÇİN ÖDEME YAPMASI YASAKLANMALI

Raporda, “Kanun taslağında haksız ticari uygulamalara ilişkin olarak, bozulabilir tarımsal ürünler ve gıda ürünleri bakımından 30 günü aşan ödeme vadelerinin, diğer tarımsal ürünler ve gıda ürünleri bakımından 60 günü aşan ödeme vadelerinin, bozulabilir gıdalarda kısa sürede yapılan iptal bildirimlerinin, alıcının tek taraflı sözleşme değişikliklerinin, kayıp ve bozuk mal riskinin tedarikçiye transferinin yasaklanması gerektiği düşünülmektedir."denildi

ZİNCİR MARKETLERE MESAFE UYARISI

Raporda, zincir mağazaların mesafe şartına ilişkin ise şunlar kaydedildi:

“Mağaza açılışlarına yönelik olarak, belirlenecek bir mesafe çapında aynı ekonomik bütünlük içerisinde yer alan perakendecilerin ikinci bir şube açmalarının yasaklanabileceği ve yine bu teşebbüslerin aynı çap içerisinde bir devralma işlemi yapmasının engellenebileceği değerlendirilmektedir. Nitekim belli bölgelerde birbirlerine çok yakın mesafelerde aynı gruba ait zincir mağazalar görülebilmekte, bu durum o bölgeye yeni bir perakendecinin girişini önleyici sonuçlar doğurabilmektedir. Bu nedenle konuya ilişkin düzenlemenin pazarda rekabetçi anlamda olumlu etkiler doğuracağı görüşü taşınmaktadır.”

İNDİRİMİ DUYURALAN ÜRÜN MUTKALA MAĞAZADA OLMALI

Raporda, hızlı tüketim malları perakendeciliğinde sektörün rekabetçi yapısına olumsuz etki edebilecek veya tüketicilerin yanıltılmasına neden olabilecek kimi uygulamalara yönelik olarak bazı düzenlemelerin yapılabileceğine dikkat çekildi.

İndirimli olacağının duyurulduğu (geleneksel medya, sosyal medya veya sair duyuru ve reklamlarla) süre boyunca ürünün, mağazada bulunmasının ve bu süre boyunca ürünün duyurulan indirimli fiyattan satılmasının sağlanmasının gerektiği vurgulanan raporda, “Tüketiciler şikayetlerinde çoğu zaman benzer hususları gündeme getirmişler, indirimli olacağı duyurulan ürünlerin perakendecilerde bulunamadığını belirtmişlerdir. Bu düzenlemenin hem tüketicinin, hem de rekabetin korunması adına fayda sağlayacağı değerlendirilmektedir” ifadesi kullanıldı.

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