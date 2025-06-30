Zincir markette büyük ihmal! Yüzlerce kiloluk su kolilerinin altında kaldı

Türkiye’nin önde gelen market zincirlerinden birinde görev yapan genç bir personel, su taşırken onlarca kiloluk yükün altında kalarak yaralandı.

Zincir marketlerin çalışanlara raf düzenleme, temizlik, kasa, ürün taşıma, etiket değiştirme, depo kontrolü ve güvenlik gibi çoklu görevler yüklemesi sıkça eleştiriliyor. İş güvenliğinin eksikliği, bu durumda kamuoyunda büyük tepkilere neden oluyor.

Market çalışanları, bu riskli görevler sırasında sıklıkla iş kazalarıyla karşı karşıya kalıyor. Özellikle sosyal medyada bu kazalara dair çarpıcı videolar paylaşılıyor.

Osmaniye’deki market kazası, iş güvenliği sorunlarını yeniden gündeme taşıdı. Ülkenin en büyük market zincirlerinden birinde çalışan genç personel, su taşırken yüzlerce kiloluk yükün altında kalarak yaralandı. Yaralı personelin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Zincir marketlerde çalışanların çoklu görev yüküyle çalışması, iş kazalarına yol açtığı şeklinde değerlendiriliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verileri endişe yaratırken, uzmanlar iş yükünün adil dağıtılmasını, işverenlerin ise çalışan sağlığını koruyacak önlemleri almasını talep ediyor.