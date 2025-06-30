Zincir markette büyük ihmal! Yüzlerce kiloluk su kolilerinin altında kaldı

Düzenleme: Sariye Nur Dönmez
Zincir markette büyük ihmal! Yüzlerce kiloluk su kolilerinin altında kaldı

Perakende sektöründe iş kazaları, çoklu görev yükü ve yetersiz iş güvenliği nedeniyle yükseliyor. Osmaniye’de bir market zincirinde çalışan genç personel, su taşırken ağır yük altında kalarak yaralanması, sektördeki tehlikeleri bir kez daha ortaya koydu.

Türkiye’nin önde gelen market zincirlerinden birinde görev yapan genç bir personel, su taşırken onlarca kiloluk yükün altında kalarak yaralandı.

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Zincir marketlerin çalışanlara raf düzenleme, temizlik, kasa, ürün taşıma, etiket değiştirme, depo kontrolü ve güvenlik gibi çoklu görevler yüklemesi sıkça eleştiriliyor. İş güvenliğinin eksikliği, bu durumda kamuoyunda büyük tepkilere neden oluyor.

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Market çalışanları, bu riskli görevler sırasında sıklıkla iş kazalarıyla karşı karşıya kalıyor. Özellikle sosyal medyada bu kazalara dair çarpıcı videolar paylaşılıyor.

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Osmaniye’deki market kazası, iş güvenliği sorunlarını yeniden gündeme taşıdı. Ülkenin en büyük market zincirlerinden birinde çalışan genç personel, su taşırken yüzlerce kiloluk yükün altında kalarak yaralandı. Yaralı personelin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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Zincir marketlerde çalışanların çoklu görev yüküyle çalışması, iş kazalarına yol açtığı şeklinde değerlendiriliyor.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verileri endişe yaratırken, uzmanlar iş yükünün adil dağıtılmasını, işverenlerin ise çalışan sağlığını koruyacak önlemleri almasını talep ediyor.

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