Zincir markette küflü ekmek skandalı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Zincir markette küflü ekmek skandalı

Türkiye’de hayat pahalılığı bir yana zincir marketlerdeki özensizlik ve skandallar da bitmek bilmiyor.

Yeniçağ - Özel Haber

Ekonomik sıkıntılar her geçen gün artmaya, vatandaşın alım gücü ise her geçen gün azalmaya devam ediyor.

Bu da yetmezmiş gibi yüzlerce şubesi bulunan zincir marketlerde satılan ürünlerin kalitesi gündem olmaya devam ediyor.

Fiyatı 50-60 liraları bulan paketlenmiş ekmeklerin pahalılığı herkesin malumudur.

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Yüksek fiyatlar nedeniyle kolay kolay satılmayan ekmekler, son kullanma tarihi geçmesine ve hatta küflenmelerine rağmen raflarda durmaya devam ediyor.

İstanbul Bahçelievler’de, Türkiye’nin en büyük zincir marketlerinden birinde çekilen bu fotoğraflar ise bir skandalı tekrar gündeme getiriyor.

Benzer görüntüler daha önce de defalarca sebze ve meyve ürünlerinde yaşanmıştı.

Tarlada 5 lira rafta 50 lira olan ürünlerin çürük, ezik denilmeden satılmaya çalışılması, insan sağlığı ve onurunu ayaklar altına almaya devam ediyor.

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