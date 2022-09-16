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Muğla'da Zincir operasyonu: 5 zanlı yakalandı

Türkiye genelinde düzenlenen "Zincir" isimli kaçak ve sahte içki operasyonu kapsamında Muğla'da da 5 şüpheli yakalandı.

Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma - 14:37
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Zincir operasyonu kapsamında Muğla'da 5 zanlı yakalandı

Muğla'da Zincir operasyonu: 5 zanlı yakalandı
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Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde 81 il emniyet müdürlüğünün katılımıyla gerçekleştirilen "Zincir" isimli kaçak ve sahte içki operasyonu kapsamında Muğla KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma gerçekleştirildi.

Bu kapsamda Bodrum, Marmaris, Fethiye, Milas ve Menteşe ilçelerindeki ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 100 litre kaçak ve sahte içki, Roma dönemine ait bronz kılıç, 9 bin 400 dolu makaron, 6 kilo kaçak tütün ve alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. (AA)

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